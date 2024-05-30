Кто может уволиться с военной службы с 1 июня — оснований стало больше

Список оснований для увольнения из ВСУ расширен — кто будет иметь право с 1 июня
В Украине уже более двух лет идет война из-за полномасштабного вторжения России, как и мобилизация в ряды ВСУ. Многие военнослужащие защищают страну на фронте с начала российской агрессии. К сожалению, в 2024 году демобилизация не проводится, поскольку таких военных некем будет заменить.
Однако согласно украинскому законодательству, есть определенный перечень оснований, который дает право уволиться с военной службы даже в период военного положения.
Порядок прохождения гражданами Украины военной службы, их права и обязанности определяются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", положениями о прохождении воинской службы соответствующими категориями военнослужащих, утверждаемыми Президентом Украины, и другими нормативно-правовыми актами.
Новые основания для увольнения из рядов Вооруженных сил предусмотрены принятым законом №3633-IX.
Каковы основания для увольнения с военной службы с 1 июня 2024 года
Во время военного положения в Украине действуют следующие основания для увольнения с военной службы:
- по возрасту (если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет, а для высшего офицерского состава — до 65 лет);
- по состоянию здоровья (наличие заключения о непригодности к службе по решению ВВК);
- из-за инвалидности I, II, III групп;
- после освобождения из недобровольного плена;
- за обвинительным приговором суда (назначение военнослужащему наказание в виде лишения или ограничения свободы);
- избрание народным депутатом;
- по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам. Однако в законе до сих пор нет конкретного перечня, какие семейные обстоятельства считаются серьезным основанием.
Как правило, увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам возможно в следующих ситуациях:
- содержание трех и более детей (при отсутствии долгов по алиментам);
- наличие даже одного ребенка при условии смерти, лишения материнских прав или исчезновения матери;
- усыновление ребенка;
- наличие ребенка с инвалидностью I или II группы или тяжелыми болезнями при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных его содержать;
- постоянный уход за женой (супругом) с I или II группой инвалидности, а также с III группой, если она получена через онкологию, отсутствие конечностей, одного из четных органов, психического расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;
- постоянный уход за матерью, отцом, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой с I или II группой инвалидности, если другие близкие родственники не могут ухаживать за таким лицом;
- наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время обороны Украины, а также посмертно награждены званием Героя Украины за участие в Революции Достоинства;
- для женщин-военных — беременность и декрет, а также наличие совершеннолетнего ребенка и мужчины-военного.
Важно: увольнение с военной службы по собственному желанию в военное время невозможно.
Как военному уволиться с военной службы
В случае наличия одного из вышеупомянутых оснований для увольнения, военнослужащий должен:
- собрать документы, подтверждающие основание;
- сделать копии этих документов и заверить нотариально;
- подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему копии документов, подтверждающих право на увольнение.
При написании рапорта военный должен указать:
- основание;
- обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
- согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
- районный (городской) ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.
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