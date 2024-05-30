Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Список оснований для увольнения из ВСУ расширен — кто будет иметь право с 1 июня arrow

Список оснований для увольнения из ВСУ расширен — кто будет иметь право с 1 июня

30 мая 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кто может уволиться с военной службы с 1 июня — оснований стало больше
Украинские военные на Харьковском направлении. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине уже более двух лет идет война из-за полномасштабного вторжения России, как и мобилизация в ряды ВСУ. Многие военнослужащие защищают страну на фронте с начала российской агрессии. К сожалению, в 2024 году демобилизация не проводится, поскольку таких военных некем будет заменить.

Однако согласно украинскому законодательству, есть определенный перечень оснований, который дает право уволиться с военной службы даже в период военного положения.

Читайте также:

Порядок прохождения гражданами Украины военной службы, их права и обязанности определяются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", положениями о прохождении воинской службы соответствующими категориями военнослужащих, утверждаемыми Президентом Украины, и другими нормативно-правовыми актами.

Новые основания для увольнения из рядов Вооруженных сил предусмотрены принятым законом №3633-IX.

Каковы основания для увольнения с военной службы с 1 июня 2024 года

Во время военного положения в Украине действуют следующие основания для увольнения с военной службы:

  • по возрасту (если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет, а для высшего офицерского состава — до 65 лет);
  • по состоянию здоровья (наличие заключения о непригодности к службе по решению ВВК);
  • из-за инвалидности I, II, III групп;
  • после освобождения из недобровольного плена;
  • за обвинительным приговором суда (назначение военнослужащему наказание в виде лишения или ограничения свободы);
  • избрание народным депутатом;
  • по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам. Однако в законе до сих пор нет конкретного перечня, какие семейные обстоятельства считаются серьезным основанием.

Как правило, увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам возможно в следующих ситуациях:

  • содержание трех и более детей (при отсутствии долгов по алиментам);
  • наличие даже одного ребенка при условии смерти, лишения материнских прав или исчезновения матери;
  • усыновление ребенка;
  • наличие ребенка с инвалидностью I или II группы или тяжелыми болезнями при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных его содержать;
  • постоянный уход за женой (супругом) с I или II группой инвалидности, а также с III группой, если она получена через онкологию, отсутствие конечностей, одного из четных органов, психического расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;
  • постоянный уход за матерью, отцом, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой с I или II группой инвалидности, если другие близкие родственники не могут ухаживать за таким лицом;
  • наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время обороны Украины, а также посмертно награждены званием Героя Украины за участие в Революции Достоинства;
  • для женщин-военных — беременность и декрет, а также наличие совершеннолетнего ребенка и мужчины-военного.

Важно: увольнение с военной службы по собственному желанию в военное время невозможно.

 

Каковы основания для увольнения с военной службы с 1 июня 2024 года
Военный пишет рапорт. Фото: google.com

Как военному уволиться с военной службы

В случае наличия одного из вышеупомянутых оснований для увольнения, военнослужащий должен:

  • собрать документы, подтверждающие основание;
  • сделать копии этих документов и заверить нотариально;
  • подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему копии документов, подтверждающих право на увольнение.

При написании рапорта военный должен указать:

  • основание;
  • обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
  • согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
  • районный (городской) ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Ранее сообщалось, какие заработные платы будут получать военнослужащие с 1 июня 2024 года.

Напомним, мы писали, учитывают ли военно-учетную специальность во время мобилизации.

Также мы информировали, сколько заключенных готовы вступить в ряды ВСУ.

армия
война
военные
увольнение
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление