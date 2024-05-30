Кто может уволиться с военной службы с 1 июня — оснований стало больше

Украинские военные на Харьковском направлении. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan

В Украине уже более двух лет идет война из-за полномасштабного вторжения России, как и мобилизация в ряды ВСУ. Многие военнослужащие защищают страну на фронте с начала российской агрессии. К сожалению, в 2024 году демобилизация не проводится, поскольку таких военных некем будет заменить.

Однако согласно украинскому законодательству, есть определенный перечень оснований, который дает право уволиться с военной службы даже в период военного положения.

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Порядок прохождения гражданами Украины военной службы, их права и обязанности определяются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", положениями о прохождении воинской службы соответствующими категориями военнослужащих, утверждаемыми Президентом Украины, и другими нормативно-правовыми актами.

Новые основания для увольнения из рядов Вооруженных сил предусмотрены принятым законом №3633-IX.

Каковы основания для увольнения с военной службы с 1 июня 2024 года

Во время военного положения в Украине действуют следующие основания для увольнения с военной службы:

по возрасту (если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет, а для высшего офицерского состава — до 65 лет);

по состоянию здоровья (наличие заключения о непригодности к службе по решению ВВК);

из-за инвалидности I, II, III групп;

после освобождения из недобровольного плена;

за обвинительным приговором суда (назначение военнослужащему наказание в виде лишения или ограничения свободы);

избрание народным депутатом;

по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам. Однако в законе до сих пор нет конкретного перечня, какие семейные обстоятельства считаются серьезным основанием.

Как правило, увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам возможно в следующих ситуациях:

содержание трех и более детей (при отсутствии долгов по алиментам);

наличие даже одного ребенка при условии смерти, лишения материнских прав или исчезновения матери;

усыновление ребенка;

наличие ребенка с инвалидностью I или II группы или тяжелыми болезнями при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных его содержать;

постоянный уход за женой (супругом) с I или II группой инвалидности, а также с III группой, если она получена через онкологию, отсутствие конечностей, одного из четных органов, психического расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;

постоянный уход за матерью, отцом, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой с I или II группой инвалидности, если другие близкие родственники не могут ухаживать за таким лицом;

наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время обороны Украины, а также посмертно награждены званием Героя Украины за участие в Революции Достоинства;

для женщин-военных — беременность и декрет, а также наличие совершеннолетнего ребенка и мужчины-военного.

Важно: увольнение с военной службы по собственному желанию в военное время невозможно.

Военный пишет рапорт. Фото: google.com

Как военному уволиться с военной службы

В случае наличия одного из вышеупомянутых оснований для увольнения, военнослужащий должен:

собрать документы, подтверждающие основание;

сделать копии этих документов и заверить нотариально;

подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему копии документов, подтверждающих право на увольнение.

При написании рапорта военный должен указать:

основание;

обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

районный (городской) ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Ранее сообщалось, какие заработные платы будут получать военнослужащие с 1 июня 2024 года.

Напомним, мы писали, учитывают ли военно-учетную специальность во время мобилизации.

Также мы информировали, сколько заключенных готовы вступить в ряды ВСУ.