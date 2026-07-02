Переведення студента із заочної на денну форму: чому не буде відстрочки

Студенти в аудиторії, працівники ТЦК оформлюють документи про відстрочку. Фото: УНІАН, Вінницький ТЦК

Світлана Красноштан Редактор

Відстрочка надається громадянам, які навчаються в коледжах чи університетах на денній формі. Але перевестись із заочної на денну форму під час війни неможливо. Міносвіти на увесь термін дії воєнного стану заблокувало це право.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Але це право не є безумовним, студент має відповідати двом головним критеріям.

Першим критерієм є навчання на денній чи дуальній формі. Другий критерій це дотримання принципу послідовності здобуття освіти.

Принцип цей має бути підтверджений довідкою ЄДЕБО. Юристи наголошують, що у деяких випадках довідка, яка не підтверджує право на відстрочку, може бути оскаржена у судовому порядку.

Ні відстрочки, ні поновлення на навчанні

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що навчався на заочній формі. Під час цього процесу він був відрахований за несплату коштів за навчання, а тепер планує відновитися, але на денній формі.

Громадянин поцікавився, чи зможе він отримати відстрочку від мобілізації. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що це неможливо в принципі, причому не тільки відстрочка, а навіть і поновлення на навчанні у такому форматі.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "На жаль, Ви не зможете поновитися та отримати відстрочку від мобілізації. Відповідно до Наказу МОН №687 "Про деякі особливості поновлення та зміни статусу здобувача фахової передвищої та вищої освіти" відповідно до якого тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану в Україні призупинено переведення здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на денну або дуальну форми здобуття освіти з інших форм здобуття освіти".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що наказ МОН скасували, тож відстрочка після поновлення у виші залишається чинною.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що студент магістратури має право на отримання відстрочки, головне в цій ситуації не бути відрахованим.

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.