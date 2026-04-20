Студент магістратури отримає відстрочку: головне не бути відрахованим

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.

Відстрочка для студентів

Студенти є однією із категорій громадян на військовому обліку, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка для студентів надається на увесь час навчання.

Це стосується усіх студентів українських вишів. Неважливо, у державному чи приватному вищому навчальному закладі навчається студент.

До юристів звернувся громадянин, закінчив навчання на бакалавраті і вступає до магістратури. Чоловік поцікавився, чи матиме він право на відстрочку від призову.

Вимоги під час навчання в магістратурі

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що не має жодного значення, перейшов студент з одного курсу на інший, чи вступив з дипломом бакалавра у магістратуру. Відстрочка буде надана на увесь час здобуття освітнього ступеню "магістр".

Разом з тим, зазначив адвокат Юрій Айвазян, існує низка вимог для отримання відстрочки. Невиконання цих вимог може анулювати право студента на відстрочку.

Айвазян пояснив, що це за вимоги: "Ви матимете право на відстрочку, якщо навчаєтесь у ВНЗ на денній формі та здобуваєте послідовний рівень освіти. Тобто, вперше вступаєте до магістратури й до того не були відраховані за цим рівнем освіти у минулому".

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме, паперовий чи електронний, ВОД надає студент.