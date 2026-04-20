Головна Мобілізація Студент магістратури отримає відстрочку: головне не бути відрахованим

Студент магістратури отримає відстрочку: головне не бути відрахованим

Дата публікації: 20 квітня 2026 20:00
Студенти в аудиторії. Фото: nung.edu.ua

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Студенти є однією із категорій громадян на військовому обліку, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка для студентів надається на увесь час навчання.

Це стосується усіх студентів українських вишів. Неважливо, у державному чи приватному вищому навчальному закладі навчається студент.

До юристів звернувся громадянин, закінчив навчання на бакалавраті і вступає до магістратури. Чоловік поцікавився, чи матиме він право на відстрочку від призову.

Вимоги під час навчання в магістратурі

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що не має жодного значення, перейшов студент з одного курсу на інший, чи вступив з дипломом бакалавра у магістратуру. Відстрочка буде надана на увесь час здобуття освітнього ступеню "магістр".

Разом з тим, зазначив адвокат Юрій Айвазян, існує низка вимог для отримання відстрочки. Невиконання цих вимог може анулювати право студента на відстрочку.

Айвазян пояснив, що це за вимоги: "Ви матимете право на відстрочку, якщо навчаєтесь у ВНЗ на денній формі та здобуваєте послідовний рівень освіти. Тобто, вперше вступаєте до магістратури й до того не були відраховані за цим рівнем освіти у минулому".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повторне зарахування до вишу не дає студенту права на відстрочку.

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи законно вимагати від студента  для оформлення відстрочки паперовий ВОД.

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме, паперовий чи електронний, ВОД надає студент.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
