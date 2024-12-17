Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Проверка ТЦК — могут ли задержать за отказ предоставить документы arrow

Проверка ТЦК — могут ли задержать за отказ предоставить документы

17 декабря 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли задержать за отказ предоставить документы ТЦК
Сотрудники ТЦК выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения все военнообязанные граждане должны носить с собой военно-учетные документы. Осуществлять их проверку могут сотрудники полиции, а также ТЦК и СП.

Что ждет военнообязанных за отказ предъявить документы и могут ли задержать, рассказал начальник мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимир Богданович в интервью "7 каналу".

Читайте также:

Представитель ТЦК подчеркнул, что не обязательно иметь с собой бумажные военно-учетные документы, можно предъявить их в электронном виде, а именно в приложении "Резерв+". Ведь они имеют такую же юридическую силу.

Однако если человек отказывается предоставить документы или назвать свои данные, работники ТЦК имеют право привлечь полицию для идентификации личности.

Кроме того, подчеркнул Богданович, представители Нацполиции могут задержать мужчину для установления его личности и привлечь к административной ответственности. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №560.

Следует добавить, что за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.

 

Ранее мы писали, как должна проходить проверка документов работниками ТЦК и на что следует обращать внимание.

Напомним, мы сообщали, что будет, если во время проверки ТЦК не открылся "Резерв+".

Также мы информировали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.

мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:23 Роскошная жизнь в Дубае – что скрывает одесская судья

09:21 Льготы для пенсионеров в 2025 году — за что можно не платить

09:20 В США суд принял решение по делу Трампа с участием порнозвезды

09:13 Пентагон заявил о гибели северокорейских войск в Курске

09:06 В ЕС создадут альтернативу Starlink к 2030 году — что известно

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:56 ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери

08:45 Некоторым пенсионерам отказывают в субсидии — какая причина

08:30 У Садового приступили к восстановлению разрушенного Россией музея

08:30 Проверка ТЦК — могут ли задержать за отказ предоставить документы

08:26 В России подтвердили смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

09:23 Роскошная жизнь в Дубае – что скрывает одесская судья

09:21 Льготы для пенсионеров в 2025 году — за что можно не платить

09:20 В США суд принял решение по делу Трампа с участием порнозвезды

09:13 Пентагон заявил о гибели северокорейских войск в Курске

09:06 В ЕС создадут альтернативу Starlink к 2030 году — что известно

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:56 ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери

08:45 Некоторым пенсионерам отказывают в субсидии — какая причина

08:30 У Садового приступили к восстановлению разрушенного Россией музея

08:30 Проверка ТЦК — могут ли задержать за отказ предоставить документы

08:26 В России подтвердили смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам