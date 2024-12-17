Мобилизация в Украине — могут ли задержать за отказ предоставить документы ТЦК

Сотрудники ТЦК выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

В Украине во время действия военного положения все военнообязанные граждане должны носить с собой военно-учетные документы. Осуществлять их проверку могут сотрудники полиции, а также ТЦК и СП.

Что ждет военнообязанных за отказ предъявить документы и могут ли задержать, рассказал начальник мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимир Богданович в интервью "7 каналу".

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Представитель ТЦК подчеркнул, что не обязательно иметь с собой бумажные военно-учетные документы, можно предъявить их в электронном виде, а именно в приложении "Резерв+". Ведь они имеют такую же юридическую силу.

Однако если человек отказывается предоставить документы или назвать свои данные, работники ТЦК имеют право привлечь полицию для идентификации личности.

Кроме того, подчеркнул Богданович, представители Нацполиции могут задержать мужчину для установления его личности и привлечь к административной ответственности. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №560.

Следует добавить, что за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы писали, как должна проходить проверка документов работниками ТЦК и на что следует обращать внимание.

Напомним, мы сообщали, что будет, если во время проверки ТЦК не открылся "Резерв+".

Также мы информировали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.