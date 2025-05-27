Мобилизация в Украине 2025 — как должна происходить проверка работниками ТЦК

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины на улице. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период уполномоченные работники ТЦК и СП могут осуществлять проверку документов военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но довольно часто между гражданскими и представителями территориальных центров возникают конфликты.

Начальник Житомирского областного ТЦК и СП полковник Игорь Напольский на запрос издания "Суспільне" рассказал, о чем должен знать каждый военнообязанный украинец.

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Так, работники ТЦК осуществляют мероприятия, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, в частности:

оповещение военнообязанных (сюда входит вручение повесток);

проверку у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов (может быть в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность.

"Право на проверку военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) резервистов и военнообязанных во время мобилизации предоставляется представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченным вручать повестки. Такое право предусмотрено пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — отмечается в ответе на запрос.

Представители ТЦК и полиции проверяют документы. Скриншот с видео на Youtube

В ответе отмечается, что проверка военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться уполномоченными представителями ТЦК и СП или полицейскими:

по месту жительства, работы, учебы;

в общественных местах;

в общественных зданиях и сооружениях;

в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска (блокпостах).

Ранее мы сообщали, что украинцам следует обязательно проверять при вручении повестки на улице.

Напомним, мы писали, кто может задержать мужчин за нарушение правил воинского учета.

Также мы информировали, как узнать, есть ли у вас штраф от ТЦК и СП.