Пільги для учасників бойових дій в Україні — на що можуть розраховувати дружини воїнів

Військовий з дружиною. Ілюстративне фото: EPA

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. А військові, які отримали статус учасника бойових дій, та їх сім'ї мають деякі пільги від держави.

Про це йдеться в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Пільги для дружин учасників бойових дій

Дружинами воїнів, що мають УБД, надаються значні пільги на оплату комунальних послуг:

Знижка у 75% на оплату житла;

знижка 75% на газ, електроенергію та інші комунальні послуги;

знижка 100%, якщо дружина військовослужбовця має інвалідність;

знижка 75% на паливо для будинків без централізованого опалення.

Розрахунок знижки відбувається за такою формулою: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на родину.

У випадку, якщо всі члени сім'ї є непрацездатними, знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі, тобто 42 квадратних метри на одну особу та 21 квадратний метр на сім'ю.

Пільги для дітей учасників бойових дій

Пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;

першочергове зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;

можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;

безоплатне чи пільгове проживання в гуртожитках під час навчання на денній формі;

гарантоване отримання соціальної стипендії за умови відсутності заборгованості з навчання.

Оформлення пільг для сімей учасників бойових дій

Для отримання цих пільг необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, використовуючи особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою поштової доставки чи мобільного застосунку "Дія. Підпис".

Для цього потрібно заповнити дві заяви:

про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг.

У законі йдеться, що привілеї можуть бути надані як учаснику бойових дій, так і членам його родини.

Раніше в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Також юристка Діана Скумадчук відповіла, чи мають право чоловіки відмовитися від проходження ВЛК під час воєнного стану в Україні.

Крім того, відстрочку від мобілізації в Україні отримають 100% державних посадовців категорії "А".