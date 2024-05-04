Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Пільги для учасників бойових дій в Україні — на що можуть розраховувати дружини воїнів arrow

Пільги для учасників бойових дій в Україні — на що можуть розраховувати дружини воїнів

4 травня 2024 16:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Пільги для учасників бойових дій в Україні — на що можуть розраховувати дружини воїнів
Військовий з дружиною. Ілюстративне фото: EPA
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. А військові, які отримали статус учасника бойових дій, та їх сім'ї мають деякі пільги від держави.

Про це йдеться в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Пільги для дружин учасників бойових дій

Дружинами воїнів, що мають УБД, надаються значні пільги на оплату комунальних послуг:

  • Знижка у 75% на оплату житла;
  • знижка 75% на газ, електроенергію та інші комунальні послуги;
  • знижка 100%, якщо дружина військовослужбовця має інвалідність;
  • знижка 75% на паливо для будинків без централізованого опалення.

Розрахунок знижки відбувається за такою формулою: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на родину.

У випадку, якщо всі члени сім'ї є непрацездатними, знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі, тобто 42 квадратних метри на одну особу та 21 квадратний метр на сім'ю.

Пільги для дітей учасників бойових дій

  • Пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;
  • першочергове зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;
  • можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;
  • безоплатне чи пільгове проживання в гуртожитках під час навчання на денній формі;
  • гарантоване отримання соціальної стипендії за умови відсутності заборгованості з навчання.

Оформлення пільг для сімей учасників бойових дій

Для отримання цих пільг необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, використовуючи особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою поштової доставки чи мобільного застосунку "Дія. Підпис".

Для цього потрібно заповнити дві заяви:

  • про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
  • про надання пільг.

У законі йдеться, що привілеї можуть бути надані як учаснику бойових дій, так і членам його родини.

Раніше в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Також юристка Діана Скумадчук відповіла, чи мають право чоловіки відмовитися від проходження ВЛК під час воєнного стану в Україні.

Крім того, відстрочку від мобілізації в Україні отримають 100% державних посадовців категорії "А".

військовий призов
мобілізація
повістки
пільги
війна в Україні
УБД

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів