Льготы для участников боевых действий в Украине — на что могут рассчитывать жены воинов
В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. А военные, получившие статус участника боевых действий, и их семьи имеют некоторые льготы от государства.
Об этом говорится в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Льготы для жен участников боевых действий
Женам воинов, имеющих УБД, предоставляются значительные льготы на оплату коммунальных услуг:
- Скидка 75% на оплату жилья;
- скидка 75% на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги;
- скидка 100%, если супруга военнослужащего имеет инвалидность;
- скидка 75% на топливо для зданий без централизованного отопления.
Расчет скидки происходит по формуле: 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
В случае, если все члены семьи нетрудоспособны — скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади, то есть 42 квадратных метра на одного человека и 21 квадратный метр на семью.
Льготы для детей участников боевых действий
- Приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;
- первоочередное зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;
- возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального высшего образования, если обучение осуществляется по дневной форме;
- безвозмездное или льготное проживание в общежитиях во время обучения на дневной форме;
- гарантированное получение социальной стипендии при отсутствии задолженности по обучению.
Оформление льгот для семей участников боевых действий
Для получения этих льгот необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, используя личный кабинет на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью почтовой доставки или мобильного приложения "Дія. Підпис".
Для этого нужно заполнить два заявления:
- о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- о предоставлении льгот.
В законе говорится, что привилегии могут быть предоставлены как участнику боевых действий, так и членам его семьи.
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