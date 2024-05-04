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Льготы для участников боевых действий в Украине — на что могут рассчитывать жены воинов

4 мая 2024 16:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Льготы для участников боевых действий в Украине — на что могут рассчитывать жены воинов
Военный с женой. Иллюстративное фото: EPA
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. А военные, получившие статус участника боевых действий, и их семьи имеют некоторые льготы от государства.

Об этом говорится в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Льготы для жен участников боевых действий

Женам воинов, имеющих УБД, предоставляются значительные льготы на оплату коммунальных услуг:

  • Скидка 75% на оплату жилья;
  • скидка 75% на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги;
  • скидка 100%, если супруга военнослужащего имеет инвалидность;
  • скидка 75% на топливо для зданий без централизованного отопления.

Расчет скидки происходит по формуле: 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

В случае, если все члены семьи нетрудоспособны — скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади, то есть 42 квадратных метра на одного человека и 21 квадратный метр на семью.

Льготы для детей участников боевых действий

  • Приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;
  • первоочередное зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;
  • возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального высшего образования, если обучение осуществляется по дневной форме;
  • безвозмездное или льготное проживание в общежитиях во время обучения на дневной форме;
  • гарантированное получение социальной стипендии при отсутствии задолженности по обучению.

Оформление льгот для семей участников боевых действий

Для получения этих льгот необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, используя личный кабинет на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью почтовой доставки или мобильного приложения "Дія. Підпис".

Для этого нужно заполнить два заявления:

  • о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • о предоставлении льгот.

В законе говорится, что привилегии могут быть предоставлены как участнику боевых действий, так и членам его семьи.

Ранее в Министерстве обороны Украины был обновлен список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.

Также юрист Диана Скумадчук ответила, имеют ли право мужчины отказаться от прохождения ВЛК во время военного положения в Украине.

Кроме того, отсрочку от мобилизации в Украине получат 100% государственных чиновников категории "А".

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мобилизация
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УБД

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