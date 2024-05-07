Льготы для военных ВСУ 2024 — на что рассчитывать защитникам по новому закону

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Уже с 18 мая в Украине заработает так называемый закон о мобилизации, который, в частности, внесет изменения по предоставлению военнослужащим ВСУ льгот, поощрений и социальной защиты.

Какие нововведения ожидают украинских защитников и защитниц, узнайте из материала Новини.LIVE.

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По информации Министерства обороны Украины, если лицо впервые будет заключать контракт с ВСУ, оно будет иметь право на:

компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту;

дополнительную компенсацию 100 тыс. грн после первого года службы и 100 тыс. грн после второго.

При этом говорится, что компенсация предоставляется один раз, а детали будет определять Кабинет министров Украины.

Единовременное пособие при заключении контракта в 2024 году составляет:

рядовой состав — 24 224 грн;

сержантский и старшинский состав — 27 252 грн;

офицерский состав — 30 280 грн.

Кроме этого, военные получат право на сертификат в размере 150 тысяч гривен на покупку транспортного средства при заключении контракта, предоставляемого один раз в первые три месяца контракта.

Особенности взятия кредита

Военнослужащим и их семьям обещают полное отсутствие штрафных санкций, пени и процентов за кредиты в особый период. Но это не касается кредитов на жилье и авто.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Заработная плата для тех, кто защищает государство на "нуле"

Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать:

основная заработная плата в размере 20 100 грн;

за участие в боевых действиях — 100 тыс. грн;

за каждые 30 дней на линии боевого столкновения — 70 тыс. грн.

А размер выплаты в случае плена или пропажи без вести — 100 тыс. грн.

Также один месяц пребывания непосредственно в районах боевых действий во время военного положения будет учитываться в выслугу лет за три месяца.

Вознаграждения, на которые могут рассчитывать военные во время военного положения или особого периода

Защитникам и защитницам может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Условия и размеры такой выплаты будут устанавливаться Кабмином.

Также появится вознаграждение за уничтоженную или захваченную военную технику противника от 4 до 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Следует добавить, что дополнительное вознаграждение получат инструкторы учебных центров — от 15 000 до 30 000 грн. Курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) обещают 2 350 грн.

Выплаты военным ВСУ. Коллаж Новини.LIVE

Изменения по предоставлению отпуска военнослужащим

Основной отпуск будет составлять 30 календарных дней. Но он будет предоставляться частями — не может быть меньше 15 дней (ранее не больше 15 дней).

Кроме того, за уничтоженную технику врага военные будут получать еще дополнительные 15 дней отпуска, которые можно использовать в течение года.

Государство будет предоставлять 90 дней отпуска с сохранением ежемесячного денежного довольствия по последнему месту службы военным, которые были освобождены из плена. Конечно, если лицо не желает уволиться со службы.

Также по новому закону бойцам будут гарантировать сохранение места на службе и продление срока контракта в случае, если предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет или до 6 лет по медицинскому заключению.

Военнослужащие получат возмещение фактических командировочных расходов в Украине и за рубежом на время военного положения или особого периода. В частности, это касается проживания, транспорта, питания и других личных потребностей (суточные).

А военные, выведенные за штат из-за потребности в длительном лечении, могут рассчитывать на сохранение денежного довольствия на протяжении всего срока непрерывного пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения.

Раньше мы писали, за что начисляют премии военным и в каком размере.

Напомним, мы сообщали, какие выплаты получают военнослужащие, выведенные за штат.

Также мы информировали, какая денежная помощь предусмотрена для украинских военнослужащих в случае ранения, травмы или контузии.