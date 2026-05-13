Пошаговый путь к погонам: алгоритм поступления в военный вуз

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения. Курсанты с первого дня обучения получат полное государственное содержание, в частности бесплатное жилье, питание и стипендии. Чтобы стать частью офицерского корпуса, абитуриентам необходимо пройти поэтапный процесс отбора: от обращения в ТЦК до профессиональных экзаменов непосредственно в учебном заведении.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Начало пути и подготовка документов

Поступить в военный вуз могут граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет, которые имеют полное общее среднее или профессиональное образование. Первым шагом для абитуриента является обращение в ТЦК по месту регистрации. Именно в военкомат надо подать заявление о допуске к участию во вступительных испытаниях и конкурсном отборе на обучение. Для этого есть время до 1 июня.

Вместе с заявлением поступающий формирует пакет документов, который включает копии личных бумаг, характеристики с места учебы и медицинскую карточку. Для жителей временно оккупированных территорий действует упрощенная процедура: они могут подать заявление по почте или через email.

Академические требования и альтернатива НМТ

К конкурсному отбору допускают сертификаты Национального мультипредметного теста за последние четыре года (2023–2026 годы). Обязательными предметами остаются украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор. В то же время военная система образования предусматривает и альтернативный путь: абитуриенты имеют право сдать вступительные экзамены непосредственно в военном заведении. Такой вариант позволяет подтвердить уровень знаний по той же программе, что и НМТ, непосредственно во время вступительной сессии.

Специальный отбор и оценка способностей

Для поступления будущим офицерам нужно пройти комплексный профессиональный отбор, который является обязательным этапом для всех кандидатов. Он включает профессионально-психологическое обследование для проверки нервно-психической устойчивости и мотивации к службе.

Важной частью является экзамен по физической подготовке, где поступающие выполняют упражнения на скорость, силу и выносливость. Финальный этап отбора — ВВК непосредственно в вузе, которая определяет пригодность к обучению по конкретной специальности.

Гарантии и перспективы обучения

Курсанты военных вузов находятся на особом статусе: государство берет на себя все расходы на их проживание, качественное трехразовое питание и вещевое имущество. Финансовая поддержка начинается с 10 тысяч гривен в месяц для первокурсников, а для старшекурсников-отличников может составлять более 22 тысяч гривен.

После четырехлетнего обучения выпускник получит не только диплом бакалавра, но и первичное офицерское звание с обязательным назначением на должность. Приказы о зачислении в ряды курсантов должны выдать до 1 августа.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что курсанты военных вузов считаются военнослужащими. Правда, некоторыми льготами, которые доступны для бойцов, они воспользоваться не могут. В частности, речь идет о снижении процентов по кредитам.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что ждет курсантов, которые расторгнут контракт. Отчисленным придется возместить полную стоимость обучения. К тому же их могут мобилизовать.