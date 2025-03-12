Как студенту не потерять отсрочку из-за ошибки в справке об обучении

Ошибка в справке об обучении — как студенту сохранить отсрочку
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации студенты имеют право на отсрочку от призыва. Чтобы оформить освобождение от военной службы, необходимо вместе с другими документами подать в ТЦК и СП справку об обучении, а именно справку из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования), подтверждающую статус студента и форму обучения. Однако, бывают случаи, когда этот документ содержит ошибки, что ставит получение отсрочки под угрозу.
Как исправить ошибку в справке из ЕГЭБО, чтобы не потерять возможность получить отсрочку, рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".
Так, правовед отметил, что исправление ошибки в справке об обучении является обязательным шагом для тех получателей образования, которые планируют получить отсрочку от мобилизации. Без нее оформление невозможно.
Для этого студенты могут как самостоятельно подать запрос на исправление, так и обратиться в свое учебное заведение, чтобы получить корректный документ.
Если действовать самостоятельно, необходимо подготовить заявление в ГП "Інфоресурс", добавив выписку из приказа о восстановлении на дневную форму обучения.
Если через учебное заведение — необходимо обратиться к руководству вуза с просьбой подать заявление в ГП "Інфоресурс" об исправлении ошибки.
Юрист добавил, что самостоятельный запрос может быть быстрее. Но для этого все равно нужно в вузе получить выписку из приказа о восстановлении на дневную форму обучения. Добавить выписку к заявлению и затем направить документы непосредственно в ГП "Інфоресурс".
Владислав Дерий советует студентам, которые столкнулись с такой проблемой, не медлить с исправлением ошибок, поскольку корректная справка ЕГЭБО необходима для подтверждения статуса студента и получения отсрочки от мобилизации.
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