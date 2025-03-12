Как студенту не потерять отсрочку из-за ошибки в справке об обучении

Студенты на занятии в университете. Фото: КПІмедіа

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации студенты имеют право на отсрочку от призыва. Чтобы оформить освобождение от военной службы, необходимо вместе с другими документами подать в ТЦК и СП справку об обучении, а именно справку из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования), подтверждающую статус студента и форму обучения. Однако, бывают случаи, когда этот документ содержит ошибки, что ставит получение отсрочки под угрозу.

Как исправить ошибку в справке из ЕГЭБО, чтобы не потерять возможность получить отсрочку, рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Так, правовед отметил, что исправление ошибки в справке об обучении является обязательным шагом для тех получателей образования, которые планируют получить отсрочку от мобилизации. Без нее оформление невозможно.

Образец справки из ЕГЭБО. Фото: education.ua

Для этого студенты могут как самостоятельно подать запрос на исправление, так и обратиться в свое учебное заведение, чтобы получить корректный документ.

Если действовать самостоятельно, необходимо подготовить заявление в ГП "Інфоресурс", добавив выписку из приказа о восстановлении на дневную форму обучения.

Если через учебное заведение — необходимо обратиться к руководству вуза с просьбой подать заявление в ГП "Інфоресурс" об исправлении ошибки.

Юрист добавил, что самостоятельный запрос может быть быстрее. Но для этого все равно нужно в вузе получить выписку из приказа о восстановлении на дневную форму обучения. Добавить выписку к заявлению и затем направить документы непосредственно в ГП "Інфоресурс".

Владислав Дерий советует студентам, которые столкнулись с такой проблемой, не медлить с исправлением ошибок, поскольку корректная справка ЕГЭБО необходима для подтверждения статуса студента и получения отсрочки от мобилизации.

Ранее мы писали, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев имеет право получить отсрочку от мобилизации в марте 2025 года.

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