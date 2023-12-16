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Посилення мобілізації торкнеться освітян — що зміниться та кого заберуть до ЗСУ

16 грудня 2023 08:06
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Посилення мобілізації в Україні — що зміниться для освітян найближчим часом
Батальйон територіальної оборони у Млинові. Фото: dubno.rayon.in.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Народні депутати України працюють над великим законопроєктом про мобілізацію, у якому планують зокрема прописати норми призову до ЗСУ студентів, науковців і працівників сфери освіти, які працюють не на повну ставку.

Які зміни планують, кого можуть мобілізувати та як це вплине на сферу освіти, про це у коментарі виданню Фокус розповіли голова Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак та адвокат у сфері військового права Євген Зурнаджи.

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Так відомо, що відповідно до запропонованих у новому документі змін, відстрочку хочуть надати:

  • здобувачам послідовної вищої освіти, яким менше ніж 30 років;
  • усім науковцям із вченими званнями;
  • усім викладачам, які працюють на повну ставку.

Важливо зауважити, що у майбутньому можлива редакція тексту законопроєкту і виключення з нього найрезонансніших пунктів.

За словами Сергія Бабака, відстрочку від призову справедливо давати викладачам, які працюють щонайменше на 0,75 ставки. Адже такий показник зайнятості означає, що ЗВО — основне місце роботи людини та за родом діяльності вона насамперед викладач. 

Втім, він зауважив, що в Україні багато викладачів працюють не на повну ставку, адже для них немає нормального навантаження. А якщо людина викладає у двох університетах на пів ставки, то відстрочку від військової служби вона вже не отримає. 

Тож, величезна кількість викладачів, які працюють у кількох вишах на умовах часткової зайнятості, зіткнуться із загрозою відправлення на фронт, якщо в законопроєкті залишать норму про відтермінування тільки для постійно зайнятих.

У свою чергу Євген Зурнаджи каже, що такі зміни до закону можуть вдарити по українській системі освіти, адже щоб установі отримати акредитацію, їй потрібно мати штатну кількість академічного складу — докторів і кандидатів наук.

"Багато ЗВО ризикують втратити акредитацію через мобілізацію викладачів. Вчений професорський склад до війни налічував кілька тисяч осіб, рештою закривали низку предметів у різних ЗВО", — пояснює Зурнаджи. 

Водночас адвокат вважає, що частина викладачів опиняться у вигідному становищі. Через нестачу кадрів оформлених на 0,25 ставки переведуть на повну зайнятість і ЗВО не втратить акредитацію. 

Раніше ми повідомляли, кого з чоловіків мобілізують до ЗСУ 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, що народні депутати збираються надати відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків. 

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