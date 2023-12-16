Усиление мобилизации в Украине — что изменится для педагогов в ближайшее время

Усиление мобилизации коснется педагогов — что изменится и кого заберут в ВСУ
Народные депутаты Украины работают над крупным законопроектом о мобилизации, в котором планируют в частности прописать нормы призыва в ВСУ студентов, ученых и работников сферы образования, работающих не на полную ставку.
Какие изменения планируют, кого могут мобилизовать и как это повлияет на образование, об этом в комментарии изданию Фокус рассказали председатель Комитета Совета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и адвокат в сфере военного права Евгений Зурнаджи.
Так известно, что согласно предложенным в новом документе изменениям, отсрочку хотят предоставить:
- получателям последовательного высшего образования, которым менее 30 лет;
- всем ученым с учеными званиями;
- всем преподавателям, работающим на полную ставку.
Важно отметить, что в будущем возможна редакция текста законопроекта и исключение из него наиболее резонансных пунктов.
По словам Сергея Бабака, отсрочку от призыва справедливо давать преподавателям, работающим по меньшей мере на 0,75 ставки. Ведь такой показатель занятости означает, что ВУЗ — основное место работы человека и по роду деятельности он, прежде всего, преподаватель.
Впрочем, он отметил, что в Украине многие преподаватели работают не в полную ставку, ведь для них нет нормальной нагрузки. А если человек преподает в двух университетах на полставки, то отсрочку от военной службы он уже не получит.
Так что огромное количество преподавателей, работающих в нескольких вузах на условиях частичной занятости, столкнутся с угрозой отправления на фронт, если в законопроекте оставят норму об отсрочке только для постоянно занятых.
В свою очередь, Евгений Зурнаджи говорит, что такие изменения в закон могут ударить по украинской системе образования, ведь чтобы учреждению получить аккредитацию, ему нужно иметь штатное количество академического состава — докторов и кандидатов наук.
"Многие вузы рискуют потерять аккредитацию из-за мобилизации преподавателей. Ученый профессорский состав до войны насчитывал несколько тысяч человек, остальными закрывали ряд предметов в разных вузах", — объясняет Зурнаджи.
В то же время адвокат считает, что часть преподавателей окажутся в выгодном положении. Из-за нехватки кадров оформленных на 0,25 ставки переведут на полную занятость и ВУЗ не потеряет аккредитацию.
Ранее мы сообщали, кого из мужчин мобилизуют в ВСУ в 2024 году.
Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.
Также мы информировали, что народные депутаты намерены предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин.
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