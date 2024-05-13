Нардеп объяснил принцип штрафов за необновление данных в ТЦК

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: АрмияInform

В Верховной Раде считают, что механизм со штрафами военнообязанных точно не будет стимулировать повышение уровня мобилизации в Украине. Проблемой выступает еще и то, что историю о мобилизационной кампании правительство информационно провалило с самого начала.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по обороне Александр Федиенко в интервью Telegraf.

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На вопрос, не получим ли мы постоянный поток людей, которые будут платить штрафы за не обновленные данные, политик заявил, что не думает, что это будет системно.

"Во-первых, размер штрафа увеличивается. Речь идет о штрафах в размере около 25 тысяч, около 50 тысяч гривен. Не каждый сможет платить такие штрафы, которые будут предусмотрены. Так что точно не будет потока штрафов. Во-вторых, согласно Административному кодексу, после определенного штрафа человек может быть привлечен к уголовной ответственности", — сказал нардеп.

Он добавил, что штрафы могут быть обжалованы

"То же самое решение ТЦК может быть обжаловано, но все это долгий процесс. Не думаю, что мы получим много судебных дел. Соревноваться с государством таким образом — это как стрелять себе в голову, или повторить судьбу тех, кто утопился в Тисе. Поэтому я не думаю, что будет много исков. А уклоняющийся человек — все равно будет уклоняться", — заметил он.

Также Федиенко добавил, что блокировку счетов убрали из-за общественной реакции.

"Кто-то бросил клич, что после принятия закона будут блокировать счета: люди начали снимать наличные деньги. А как пошли разговоры об ограничении продажи автомобилей — начали переоформлять авто. Это тоже маркер: мы сразу видели, как отреагирует общество. Ограничение прав на использование автомобиля осталось, но все остальное было убрано", — резюмировал нардеп.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее Александр Федиенко рассказал, как будет работать электронный кабинет военнообязанного.

В то же время в Министерстве обороны Украины предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.