Мобілізація в Україні — у Міноборони пояснили, як потрапити на цивільну посаду

Українські військовослужбовці на навчанні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу, адже ЗСУ постійно потребують долучення нових людей. Однак існує низка причин, через які не всі громадяни прагнуть доєднатись до війська. Перша з них — це страх за своє життя. Мобілізація в багатьох асоціюється виключно з активною участю у бойових діях.

Як військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити в армію на цивільну посаду, пояснив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, пише ТСН.ua.

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Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: з особистого архіву Дмитра Лазуткіна

Так, за його словами, якщо особа має бажання йти на службу на конкретну посаду, то їй варто скористатися послугами рекрутингових центрів, де можна обрати необхідну вакансію.

"По-перше, це реально. По-друге, якщо людина хоче гарантовано йти на якусь посаду, то є рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні, і там можна знайти собі вакансію конкретно в якійсь бригаді або в якомусь підрозділі Сил оборони за своїм цивільним фахом, щоб реалізовувати свої якості, знання, навички. Це зробити можна", — розповів Лазуткін.

За словами речника Міноборони, в Україні відкрито вже понад 20 рекрутингових центрів. І відкриватися вони будуть й надалі.

Проте він наголосив, що у разі, якщо особу вже мобілізують (надійшло мобілізаційне розпорядження), то скористатися послугами таких центрів неможливо.

"Не треба людині чекати на свій час. Якщо вона вагається і якщо вона хоче бути корисною для Сил оборони, для війська — вона може знайти собі нову високооплачувану роботу за фахом", — підкреслив Дмитро Лазуткін.

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