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Попасть на гражданскую должность в ВСУ может каждый — что для этого необходимо

16 мая 2024 23:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — в Минобороны объяснили, как попасть на гражданскую должность
Украинские военнослужащие на обучении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу, ведь ВСУ постоянно нуждаются в присоединении новых людей. Однако существует ряд причин, по которым не все граждане стремятся присоединиться к войску. Первая из них — это страх за свою жизнь. Мобилизация у многих ассоциируется исключительно с активным участием в боевых действиях.

Как военнообязанные мужчины могут попасть в армию на гражданскую должность, пояснил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, пишет ТСН.ua.

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Попасть на гражданский пост в ВСУ может каждый - что для этого необходимо
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: из личного архива Дмитрия Лазуткина

Так, по его словам, если у человека есть желание идти на службу на конкретную должность, то ему следует воспользоваться услугами рекрутинговых центров, где можно выбрать необходимую вакансию.

"Во-первых, это реально. Во-вторых, если человек хочет гарантированно идти на какую-то должность, то есть открывающиеся по всей Украине рекрутинговые центры, и там можно найти себе вакансию конкретно в какой-то бригаде или в каком-то подразделении Сил обороны по своей гражданской специальности, чтобы реализовывать свои качества, знания, навыки. Это сделать можно", — рассказал Лазуткин.

По словам спикера Минобороны, в Украине открыто уже более 20 рекрутинговых центров. И открываться они будут и дальше.

Однако он подчеркнул, что в случае, если лицо уже мобилизуют (поступило мобилизационное распоряжение), воспользоваться услугами таких центров невозможно.

"Не надо человеку ждать своего времени. Если он колеблется и если он хочет быть полезным для Сил обороны, для войска — он может найти себе новую высокооплачиваемую работу по специальности", — подчеркнул Дмитрий Лазуткин.

Ранее мы сообщали, кто лишится права на отсрочку с 18 мая.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

Также мы информировали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

Минобороны
ВСУ
военные
мобилизация
военнообязанные
должность

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