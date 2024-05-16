Мобилизация в Украине — в Минобороны объяснили, как попасть на гражданскую должность

Украинские военнослужащие на обучении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу, ведь ВСУ постоянно нуждаются в присоединении новых людей. Однако существует ряд причин, по которым не все граждане стремятся присоединиться к войску. Первая из них — это страх за свою жизнь. Мобилизация у многих ассоциируется исключительно с активным участием в боевых действиях.

Как военнообязанные мужчины могут попасть в армию на гражданскую должность, пояснил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, пишет ТСН.ua.

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Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: из личного архива Дмитрия Лазуткина

Так, по его словам, если у человека есть желание идти на службу на конкретную должность, то ему следует воспользоваться услугами рекрутинговых центров, где можно выбрать необходимую вакансию.

"Во-первых, это реально. Во-вторых, если человек хочет гарантированно идти на какую-то должность, то есть открывающиеся по всей Украине рекрутинговые центры, и там можно найти себе вакансию конкретно в какой-то бригаде или в каком-то подразделении Сил обороны по своей гражданской специальности, чтобы реализовывать свои качества, знания, навыки. Это сделать можно", — рассказал Лазуткин.

По словам спикера Минобороны, в Украине открыто уже более 20 рекрутинговых центров. И открываться они будут и дальше.

Однако он подчеркнул, что в случае, если лицо уже мобилизуют (поступило мобилизационное распоряжение), воспользоваться услугами таких центров невозможно.

"Не надо человеку ждать своего времени. Если он колеблется и если он хочет быть полезным для Сил обороны, для войска — он может найти себе новую высокооплачиваемую работу по специальности", — подчеркнул Дмитрий Лазуткин.

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