Возвращение на службу после СОЧ: куда обращаться военным

Дата публикации 1 мая 2026 04:30
Военные, совершившие СОЧ, могут вернуться к службе. Для этого им надо обратиться в органы Военной службы правопорядка ВСУ. Приходить можно как в Центральное отделение управления в Киеве и Киевской области, так и в территориальные управления.

Об этом 29 апреля сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Возвращение на службу после СОЧ

В подразделениях Военной службы правопорядка ВСУ бойцам, которые хотят вернуться в армию, дают объяснения относительно дальнейших действий, в частности информируют о батальонах резерва, куда их могут направить на прохождение службы. После этих консультаций оформляют соответствующее предписание.

Также военный имеет право самостоятельно прибыть в один из батальонов резерва. Уточнить их перечень можно в подразделениях Военной службы правопорядка ВСУ. Контактные телефоны Военной службы правопорядка ВСУ доступны по ссылке.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что военных наказывают за СОЧ. Вид наказания зависит от того, находился ли военный, когда оставлял часть, на испытательном сроке за аналогичное нарушение. Об этом рассказали юристы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что после отправки в учебный центр ВСУ мобилизованный уже становится военнослужащим. За побег со службы такого гражданина привлекут к ответственности. Речь идет о лишении свободы на срок от трех до десяти лет.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
