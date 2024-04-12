Мобілізація в Україні — у ТЦК пояснили, яка повістка є дійсною

Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних, за якими вони мають явитися у ТЦК та СП. Проте довкола цього процесу існує чимало неправдивої інформації та провокацій.

Тож, на сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook вирішили розвінчати головні міфи про вручення повісток.

Читайте також:

Чи дійсно п овістка, яку виписали на вулиці, недійсна — роз'яснення

У ТЦК зазначили, що наразі в Україні існує чимало маніпуляцій, вигадок про діяльність ТЦК, які походять із вкидів, а також ІПСО ворожих спецслужб.

Зокрема, у соціальній мережі TikTok з'являються ролики фальшивих адвокатів, які розповсюджують серед українців брехливу інформацію щодо вручення повісток.

Один із найпоширеніших міфів сьогодні — повістка, яку виписали на вулиці, недійсна.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП дають таке пояснення:

"Зразок повістки регламентовано Постановою Кабміну №1487, проте там не вказано конкретних місць її виписки чи вручення. Таким чином, вручити повістку можна як за адресою проживання громадянина, так і на блокпосту чи за місцем роботи".

Крім того, у ТЦК наголосили, що повістки можуть вручати не тільки співробітники територіальних центрів. Уповноваженими також можуть бути виконавчі органи сільських, селищних і міських рад за розпорядженням відповідного ТЦК та СП.

Також у ЗОТЦК та СП додали, що фактично оповіщення за місцем проживання — одне із завдань органів місцевої влади.

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Якою має бути законна повістка

Щодо безпосередньо самої повістки, то вона має бути повністю заповнена, щоб бути законною. Йдеться про:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

час та дату;

адресу прибуття до військкомату;

підпис начальника ТЦК або голови органу місцевого самоврядування, який скріплено печаткою.

"При цьому частина даних може бути внесена до повістки заздалегідь, для прискорення процедури. Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою. Якщо всі перелічені атрибути в повістці наявні, вона є дійсною", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можна відмовитися від мобілізації та які будуть наслідки.

Також ми інформували, кого з українців можуть виключити з військового обліку.