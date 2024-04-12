Мобилизация в Украине — в ТЦК объяснили, какая повестка действительна

Военнообязанному мужчине вручают повестку. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако вокруг этого процесса существует немало ложной информации и провокаций.

На странице Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook решили развенчать главные мифы о вручении повесток.

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Действительно ли повестка, выписанная на улице, недействительна — разъяснение

В ТЦК отметили, что в настоящее время в Украине существует немало манипуляций, выдумок о деятельности ТЦК, которые распространяются из вбросов, а также ИПСО вражеских спецслужб.

В частности, в социальной сети TikTok появляются ролики фальшивых адвокатов, распространяющих среди украинцев лживую информацию о вручении повесток.

Один из самых распространенных мифов сегодня — повестка, выписанная на улице, недействительна.

В Закарпатском областном ТЦК и СП дают следующее объяснение:

"Образец повестки регламентирован Постановлением Кабмина №1487, однако там не указаны конкретные места ее выписки или вручения. Таким образом вручить повестку можно как по адресу проживания гражданина, так и на блокпосте или по месту работы".

Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что повестки могут вручать не только сотрудники территориальных центров. Уполномоченными могут быть исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

Также в ЗОТЦК и СП добавили, что фактически оповещение по месту жительства — одна из задач органов местной власти.

Вручение повестки военнообязанному мужчине. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Какой должна быть законная повестка

Что касается непосредственно самой повестки, то она должна быть полностью заполнена, чтобы быть законной. Речь идет о:

фамилии, имени и отчестве военнообязанного;

времени и дате;

адресе прибытия в военкомат;

подписи начальника ТЦК или председателя органа местного самоуправления, скрепленной печатью.

"При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданина останавливают на блокпосте, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью. Если все перечисленные атрибуты в повестке имеются, она действительна", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали, кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Напомним, мы сообщали, можно ли отказаться от мобилизации и какие будут последствия.

Также мы информировали, кого из украинцев могут исключить с военного учета.