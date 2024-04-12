Мобилизация в Украине — в ТЦК объяснили, какая повестка действительна

Повестка, которую выписали на улице, недействительна — в ТЦК дали разъяснение
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако вокруг этого процесса существует немало ложной информации и провокаций.
На странице Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook решили развенчать главные мифы о вручении повесток.
Действительно ли повестка, выписанная на улице, недействительна — разъяснение
В ТЦК отметили, что в настоящее время в Украине существует немало манипуляций, выдумок о деятельности ТЦК, которые распространяются из вбросов, а также ИПСО вражеских спецслужб.
В частности, в социальной сети TikTok появляются ролики фальшивых адвокатов, распространяющих среди украинцев лживую информацию о вручении повесток.
Один из самых распространенных мифов сегодня — повестка, выписанная на улице, недействительна.
В Закарпатском областном ТЦК и СП дают следующее объяснение:
"Образец повестки регламентирован Постановлением Кабмина №1487, однако там не указаны конкретные места ее выписки или вручения. Таким образом вручить повестку можно как по адресу проживания гражданина, так и на блокпосте или по месту работы".
Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что повестки могут вручать не только сотрудники территориальных центров. Уполномоченными могут быть исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.
Также в ЗОТЦК и СП добавили, что фактически оповещение по месту жительства — одна из задач органов местной власти.
Какой должна быть законная повестка
Что касается непосредственно самой повестки, то она должна быть полностью заполнена, чтобы быть законной. Речь идет о:
- фамилии, имени и отчестве военнообязанного;
- времени и дате;
- адресе прибытия в военкомат;
- подписи начальника ТЦК или председателя органа местного самоуправления, скрепленной печатью.
"При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданина останавливают на блокпосте, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью. Если все перечисленные атрибуты в повестке имеются, она действительна", — говорится в сообщении.
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