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Повестка по почте в Украине — что грозит мужчинам, не забравшим письмо от ТЦК

15 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — что чревато для мужчин, которые не заберут повестку из почты
Повестка военнообязанным мужчинам по почте. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине повестки от ТЦК и СП военнообязанные будут получать по почте, а именно заказным письмом почтальоном или в отделах "Укрпошты". На почте такие письма будут храниться только трое суток.

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Какое наказание ждет военнообязанных украинцев, которые не заберут повестку из почты, пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, отмечается, что Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, приняв постановление №1147 от 8 октября 2024 года.

Согласно нововведениям, у военнообязанного будет всего 72 часа, чтобы забрать заказное письмо с повесткой.

Вручение повестки по почте будет выглядеть следующим образом:

  • почтальон приносит повестку по адресу, указанному в рекомендованном письме от ТЦК и вручает лично в руки военнообязанному;
  • если лица на дому не оказалось, почтальон информирует адресата об этом письме по телефону, или вкладывает в почтовый ящик сообщение, что в почтовом отделении его ждет письмо от ТЦК;
  • После этого адресат должен забрать повестку из почты в трехдневный срок.

 

Мобилизация в Украине — что чревато для мужчин, которые не заберут повестку из почты
Повестки почтой в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Если через три дня военнообязанный так и не явился, чтобы забрать повестку, почта вернет письмо в ТЦК и СП с отметкой об отсутствии этого человека по адресу проживания.

В таком случае будет считаться, что территориальный центр должным образом выполнил уведомление гражданина о необходимости явиться за повесткой. Соответственно после этого ТЦК может вынести постановление о штрафе.

За игнорирование повестки по почте военнообязанному лицу грозит штраф от 17 000 до 25 500 тыс. грн.

Ранее мы писали, какие две спецотметки должны содержать повестки по почте.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин получит повестки "Укрпоштой" в первую очередь.

Также мы информировали, что в Украине введут новый формат повесток с QR-кодом.

Укрпошта штраф мобилизация повестки наказание военнообязанные

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