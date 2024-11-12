Мобілізація в Україні 2024 — як вручають повістки водіям — норми закону

Працівник ТЦК виписує повістку водію. Фото: Цензор.НЕТ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Відповідно до закону, цей документ представники ТЦК та СП можуть вручити у будь-якому місці: на вулиці, роботі, блокпостах. Виписати повістки, певна річ, можуть і водіям. Проте існують певні правила та норми проведення цього процесу.

Хто, де та за яких умов може вручити повістки українським водіям, розповідаємо далі у матеріалі.

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Хто має право зупиняти авто

Під час дії воєнного стану право зупиняти транспортний засіб, перевіряти документи та здійснювати огляд ТЗ мають представники:

Національної поліції;

СБУ;

Національної гвардії;

Держприкордонслужби;

ДМС;

Держмитслужби;

ЗСУ.

Таким чином, працівники ТЦК та СП не входять до числа осіб, уповноважених зупиняти автомобіль та перевіряти документи (паспорт, посвідчення водія тощо). Виключенням є військовий квиток та інші військово-облікові документи, які у військовозобов'язаної особи можуть перевірити як поліція, так і ТЦК.

Коли транспортний засіб можуть зупинити

Наразі в Україні існують дві законні підстави для зупинки транспортного засобу:

ст. 35 Закону України "Про національну поліцію", де перелічено усі підстави, за яких поліція має право зупинити авто, зокрема при наявності порушень ПДР або інших порушень;

на блокпосту відповідно до постанов КМУ від 29.12.2021 №1455 та 29.12.2021 №1456 — без наявності порушень.

Працівники поліції на чергуванні. Фото: npu.gov.ua

Хто має право вручати повістки водіям на блокпостах

Як ми вже зазначили вище, відповідно до українського законодавства, видавати повістки військовозобов'язаним особам можна у будь-якому громадському місці, у тому числі на блокпості.

Така повістка буде цілком законною. Проте, документ обов'язково повинен бути заповнений і підписаний начальником ТЦК та СП. А вручити його водієві на блокпості має право виключно уповноважений представник ТЦК та СП. Отримання повістки має бути засвідчене підписом військовозобов'язаного громадянина.

Працівник ТЦК виписує повістку водію. Скриншот з відео на Youtube

Як проходить процес вручення повістки водію

Виходячи з вищевикладеного, водіям, які є військовозобов'язаними громадянами, вручити повістку можуть уповноважені працівники ТЦК та СП, але разом із поліцією чи іншими уповноваженими органами, які мають право зупиняти транспортні засоби на блокпостах чи інших пунктах.

Що означає вручення повістки на блокпості

Важливо розуміти, що така повістка не означає миттєвої мобілізації. Перш за все вона вручається для перевірки облікових даних та проходження медичного огляду (ВЛК) для визначення придатності до військової служби.

Війна з країною-агресоркою росією триває, а тому військовозобов'язані водії, як і інші громадяни, повинні бути відповідальними, дотримуватися правил військового обліку, бути готовими до викликів, пов'язаних із мобілізацією та уникати конфліктів з представниками ТЦК, поліції, якщо вони діють в межах закону.

Раніше ми писали, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна не показувати документи працівникам ТЦК.

Також ми інформували, чи можуть представники ТЦК законно потрапити на територію закритих житлових комплексів.