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Повестки для водителей в Украине — кто, когда и где может вручать

12 ноября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как вручают повестки водителям — нормы закона
Работник ТЦК выписывает повестку водителю. Фото: Цензор.НЕТ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Согласно закону, данный документ представители ТЦК и СП могут вручить в любом месте: на улице, работе, блокпостах. Выписать повестки, конечно, могут и водителям. Однако существуют определенные правила и нормы проведения данного процесса.

Кто, где и при каких условиях может вручить повестки украинским водителям, далее рассказываем в материале.

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Кто имеет право останавливать авто

Во время действия военного положения право останавливать транспортное средство, проверять документы и осуществлять осмотр ТС имеют представители:

  • Национальной полиции;
  • СБУ;
  • Национальной гвардии;
  • Госпогранслужбы;
  • ГМС;
  • Гостаможслужбы;
  • ВСУ.

Таким образом, работники ТЦК и СП не входят в число лиц, уполномоченных останавливать автомобиль и проверять документы (паспорт, водительское удостоверение и т.п.). Исключением является военный билет и другие военно-учетные документы, которые у военнообязанного лица могут проверить как полиция, так и ТЦК.

Когда транспортное средство могут остановить

В Украине существуют два законных основания для остановки транспортного средства:

  • ст. 35 Закона Украины "О национальной полиции", где перечислены все основания, по которым полиция имеет право остановить автомобиль, в том числе при наличии нарушений ПДД или других нарушений;
  • на блокпосту в соответствии с постановлениями КМУ от 29.12.2021 №1455 и 29.12.2021 №1456 — без наличия нарушений.

 

Кто имеет право останавливать авто во время действия военного положения
Сотрудники полиции на дежурстве. Фото: npu.gov.ua

Кто имеет право вручать повестки водителям на блокпостах

Как мы уже отметили выше, согласно украинскому законодательству, выдавать повестки военнообязанным лицам можно в любом общественном месте, в том числе на блокпосте.

Такая повестка будет вполне законной. Однако документ обязательно должен быть заполнен и подписан начальником ТЦК и СП. А вручить его водителю на блокпосте имеет право исключительно уполномоченный представитель ТЦК и СП. Получение повестки должно быть удостоверено подписью военнообязанного гражданина.

 

Кто имеет право вручать повестки водителям на блокпостах
Работник ТЦК выписывает повестку водителю. Скриншот с видео на Youtube

Как проходит процесс вручения повестки водителю

Исходя из вышеизложенного, водителям, которые являются военнообязанными гражданами, вручить повестку могут уполномоченные работники ТЦК и СП, но совместно с полицией или другими уполномоченными органами, имеющими право останавливать транспортные средства на блокпостах или других пунктах.

Что означает вручение повестки на блокпосте

Важно понимать, что подобная повестка не означает мгновенной мобилизации. Прежде всего, она вручается для проверки учетных данных и прохождения медицинского осмотра (ВВК) для определения пригодности к военной службе.

Война со страной-агрессоркой россией продолжается, поэтому военнообязанные водители, как и другие граждане, должны быть ответственными, соблюдать правила военного учета, быть готовыми к вызовам, которые связаны с мобилизацией и избегать конфликтов с представителями ТЦК, полиции, если они действуют в пределах закона.

Ранее мы писали, что в Украине будет введен новый формат повесток с QR-кодом.

Напомним, мы рассказывали, можно ли не показывать документы работникам ТЦК.

Также мы информировали, могут ли представители ТЦК законно попасть на территорию закрытых жилых комплексов.

ТЦК и СП мобилизация водители закон повестки блокпост

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