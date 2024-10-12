Повестка по почте в Украине — какие две специальные отметки должно содержать письмо

Вручение повесток по почте в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Процесс вручения повесток в Украине был существенно изменен. В частности, этот документ начали присылать военнообязанным мужчинам через "Укрпошту". Повестка по почте должна быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения. При этом письмо должно содержать две специальных отметки.

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Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 8 октября 2024 года № 1147 "О внесении изменений в Правила предоставления услуг почтовой связи".

Повестка по почте в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Так, теперь повестки, которые будут вручаться почтальонами, будут иметь две отметки: "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

В тексте правительственного документа указано, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу будут вручаться лично адресату (получателю).

Если получатель отсутствует в это время по адресу, указанному на письме (адрес, который военнообязанный оставлял при обновлении военно-учетных данных), то работник почты должен позвонить получателю или вложить в почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Это же постановление определяет, что военнообязанное лицо обязано в течение трех дней явиться в отделение почты и получить заказное письмо.

Если получатель по какой-то причине этого не сделал или просто проигнорировал требование, работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу".

Это удостоверяется подписью почтальона и оттиском почтового устройства. Не позднее следующего рабочего дня заказное письмо возвращают в ТЦК.

Ранее мы писали, что в Украине введут новый формат повесток с QR-кодом.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин получит повестки по Укрпочте в первую очередь.

Также мы информировали, что ждет украинцев, не получивших повестку по почте.