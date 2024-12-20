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Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

20 декабря 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Повестка по почте в Украине — законно ли сообщать о ней через Viber
Уведомление о повестке через Viber. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины получают повестки. В частности, теперь оповещение может осуществляться через почту, а именно через почтового оператора "Укрпошта".

Однако законно ли оповещать военнообязанных украинцев о поступлении повестки в почтовое отделение через мессенджер Viber — на этот вопрос ответил адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии РБК-Украина.

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Как отметил специалист, новые правила по оповещению военнообязанных граждан регламентированы в соответствии с "Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 г. №560.

Дмитрий Кушнаренко пояснил, что в случае, когда почтовое отделение получает письма с повестками от ТЦК, работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и уведомление адресатов всеми доступными методами.

Согласно установленным нормам, работники почты могут сообщить адресатам о поступлении повестки следующими способами:

  1. Оставить конверт в почтовом ящике;
  2. Вручить конверт лично адресату в руки;
  3. Совершить смс-уведомление, в частности через Viber.

Таким образом, сообщение о поступлении повестки на почту через Viber считается законным способом оповещения.

 

Повестка по почте в Украине — законно ли сообщать о ней через Viber
Уведомление о повестке через Viber. Фото: ТСН.ua

Адвокат напомнил, что у адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. По истечении срока, даже в случае, если адресат не получит письмо, будет считаться, что он информирован надлежащим образом.

Кроме того, если лицо фактически проживает по другому адресу и при этом не сообщило об этом ТЦК, но повестка была отправлена по известному ТЦК адресу, то она все равно считается врученной, а человек должным образом проинформированным.

"Нужно помнить, что за нарушение правил военного учета, в частности по не сообщению об изменении места жительства, также предусмотрена ответственность", — отметил Дмитрий Кушнаренко.

Ранее мы писали, сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, кто имеет право штрафовать военнообязанных украинцев за игнорирование повестки.

Также мы информировали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.

Viber почта мобилизация повестки уведомление военнообязанные

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