Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД — лише одна підстава arrow

Працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД — лише одна підстава

6 серпня 2024 20:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Коли працівник ТЦК може відмовити у скануванні електронного ВОД — одна підстава
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ. Ним зокрема може бути військовий квиток. На сьогодні є можливість отримати електронний ВОД з QR-кодом. Це можна зробити у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія. Такий документ має таку ж юридичну силу, як і паперова версія.

Читайте також:

Проте, є одна законна підстава, коли працівники ТЦК та СП можуть відмовити у скануванні відповідного QR-коду. Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Так, зазначається, що єдиною підставою для непідтвердження електронного військово-облікового документа є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами. 

Тобто, якщо QR-код цілісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності і його можна зчитати, співробітники ТЦК не мають права відмовити.

Раніше ми писали, як отримати військово-обліковий документ у "Дії".

Нагадаємо, ми розповідали, чи можливо отримати відстрочку без військово-облікового документа. 

Також ми інформували, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

військовий облік військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

20:19 У Курській області Росії було збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8

20:11 Мілевський оцінив інцидент із п'яними арбітрами матчу Динамо — Рейнджерс

20:10 Працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД — лише одна підстава

20:04 Синоптики розповіли, які несподіванки принесе погода в Україні на завтра

20:02 Військово-лікарська комісія — дві ситуації, коли громадян не можуть відправити на ВЛК

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

19:59 За липень ЗСУ застосували більше дронів, ніж росіяни — Зеленський перелічив у зверненні здобутки

19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

Термінова новина

20:19 У Курській області Росії було збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8

20:11 Мілевський оцінив інцидент із п'яними арбітрами матчу Динамо — Рейнджерс

20:10 Працівник ТЦК може відмовити у зчитуванні електронного ВОД — лише одна підстава

20:04 Синоптики розповіли, які несподіванки принесе погода в Україні на завтра

20:02 Військово-лікарська комісія — дві ситуації, коли громадян не можуть відправити на ВЛК

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

19:59 За липень ЗСУ застосували більше дронів, ніж росіяни — Зеленський перелічив у зверненні здобутки

19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині