Коли працівник ТЦК може відмовити у скануванні електронного ВОД — одна підстава

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ. Ним зокрема може бути військовий квиток. На сьогодні є можливість отримати електронний ВОД з QR-кодом. Це можна зробити у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія. Такий документ має таку ж юридичну силу, як і паперова версія.

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Проте, є одна законна підстава, коли працівники ТЦК та СП можуть відмовити у скануванні відповідного QR-коду. Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Так, зазначається, що єдиною підставою для непідтвердження електронного військово-облікового документа є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

Тобто, якщо QR-код цілісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності і його можна зчитати, співробітники ТЦК не мають права відмовити.

Раніше ми писали, як отримати військово-обліковий документ у "Дії".

Нагадаємо, ми розповідали, чи можливо отримати відстрочку без військово-облікового документа.

Також ми інформували, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.