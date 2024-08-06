Когда работник ТЦК может отказать в сканировании электронного ВУД — одно основание

Работник ТЦК может отказать в считывании электронного ВУД — только одно основание
В Украине все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ. Им в частности может быть военный билет. На сегодня есть возможность получить электронный ВУД с QR-кодом. Это можно сделать в приложении "Резерв+" или на портале "Дія". Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия.
Однако есть одно законное основание, когда работники ТЦК и СП могут отказать в сканировании соответствующего QR-кода. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".
Так, отмечается, что единственным основанием для неподтверждения электронного военно-учетного документа является непригодность QR-кода для считывания техническими средствами.
То есть, если QR-код целостный, неповрежденный, нанесен на любой носитель достаточного размера и необходимой контрастности и его можно считать, сотрудники ТЦК не имеют права отказать.
Ранее мы писали, как получить военно-учетный документ в "Дія".
Напомним, мы рассказывали, возможно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.
Также мы информировали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.
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