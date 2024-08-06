Когда работник ТЦК может отказать в сканировании электронного ВУД — одно основание

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube

В Украине все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ. Им в частности может быть военный билет. На сегодня есть возможность получить электронный ВУД с QR-кодом. Это можно сделать в приложении "Резерв+" или на портале "Дія". Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия.

Читайте также:

Однако есть одно законное основание, когда работники ТЦК и СП могут отказать в сканировании соответствующего QR-кода. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Так, отмечается, что единственным основанием для неподтверждения электронного военно-учетного документа является непригодность QR-кода для считывания техническими средствами.

То есть, если QR-код целостный, неповрежденный, нанесен на любой носитель достаточного размера и необходимой контрастности и его можно считать, сотрудники ТЦК не имеют права отказать.

Ранее мы писали, как получить военно-учетный документ в "Дія".

Напомним, мы рассказывали, возможно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.

Также мы информировали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.