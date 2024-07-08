Выезд мужчин за границу — ГПСУ предупредила об изменениях, заработают с 17 июля

Проверка авто на границе Украины. Фото: ГПСУ

С 17 июля 2024 года в Украине будут действовать новые правила пересечения границы для всех категорий мужчин от 18 до 60 лет. В частности, для тех, кто был исключен из военного учета или имеет отсрочку от мобилизации.

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Детали рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Выезд мужчин за границу — каких изменений ждать с 17 июля

Спикер ГПСУ напомнил, что 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

С этим связана и реализация в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Так, по его словам, с 17 июля во время выезда за границу мужчины будут обязаны предъявлять военно-учетный документ.

"Начиная с 00:00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд с Украины", — объяснил полковник Андрей Демченко.

Демченко подчеркнул, юридическую силу будет иметь как бумажный военно-учетный документ, так и его электронный вариант. В военно-учетных документах мужчин, имеющих право на выезд за пределы Украины, должна быть соответствующая информация: сведения об исключении из военного учета по состоянию здоровья или данные о получении отсрочки.

Кроме того, будут отказывать в выезде за границу тем мужчинам, которые будут иметь статус "в розыске" в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Такие лица будут передаваться сотрудникам Национальной полиции.

Ранее мы писали, какие пять категорий украинцев могут уезжать за границу без военного билета.

Напомним, мы информировали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных для ТЦК.

Также мы сообщали, что выезд за границу запретили гражданам Украины, которые проживают за пределами Украины на постоянной основе и имеют в своих документах соответствующие отметки.