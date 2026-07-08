Придатний до служби, але мобілізувати не мають права: єдиний виняток

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк". Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Придатних до військової служби громадян можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Але існує одна виняткова ситуація, коли придатних не мають права призвати в армію. Це відбувається тоді, коли громадянину оформлюють непридатність, тобто формально він залишається в статусі придатного, але фактично мобілізації не підлягає.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та придатність до служби в ЗСУ

В Україні продовжується загальна мобілізація громадян чоловічої статі віком від 25 років. Крім того, мобілізувати можуть і молодших чоловіків, якщо вони мають статус "військовозобов’язаний".

Мобілізація громадянина можлива тоді, коли він на військово-лікарській комісії визнається придатним до військової служби. Непридатні громадяни не призиваються до лав ЗСУ, а згодом взагалі виключаються з обліку.

Придатні громадяни можуть бути мобілізовані як до бойових бригад, так і у частини забезпечення, ТЦК чи інші тилові структури. Це також визначається під час ВЛК.

Коли формально придатного не можуть мобілізувати

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, отримав висновок "непридатний до військової служби" і на цей момент очікує ухвалення свідоцтва про хворобу на вищому рівні. Чоловік поцікавився, які проблеми можуть очікувати на нього під час зустрічі з групою оповіщення ТЦК.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Ваш поточний статус військовозобов'язаний, процедура медичного огляду якого не завершена. Оскільки в базі "Оберіг" Ви досі значитесь як "придатний", патрулі на вулиці або представники інших ТЦК бачитимуть саме цю інформацію. Вони мають право перевірити ваші документи і можуть спробувати виписати вам повістку для уточнення даних або навіть запропонувати проїхати до ТЦК".

Дерій наголосив, що такого придатного не мають права мобілізувати: "Водночас в "Резерв+" повинна стояти дата ВЛК з постановою про непридатність, а в розширеному е-ВОД повинна бути вказана інформація про те, що постанова ВЛК відправлена на затвердження. До моменту затвердження постанови ВЛК Ви будете числитись на військовому обліку, але мобілізувати Вас не мають права".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що в Україні мобілізація у поліклініці під час ВЛК неможлива.

Мобілізація військовозобов’язаного громадянина можлива тільки у приміщенні територіального центру комплектування. Мобілізувати під час військово-лікарської комісії у поліклініці працівники ТЦК не мають права. Тим паче, за результатами ВЛК громадянин може і отримати висновок про непридатність до військової служби.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що мобілізація після операції неможлива, а ТЦК має ухвалити зовсім інше рішення.

Територіальний центр комплектування проводить мобілізацію, спираючись на результати військово-лікарської комісії. Іноді висновки ВЛК виявляються некоректними. Зокрема, якщо громадянин перед ВЛК був прооперований, він мав бути визнаний тимчасово непридатним до військової служби, а не мобілізованим до ЗСУ.