Мобилизация в Украине 2025 — что делать, если пришла повестка, а вы за границей

Оповещение "Укрпочты" для получения повестки. Фото: "Суспільне Чернігів"

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Оповещение может осуществляться на работе, по месту жительства, на улице или в любом общественном месте. Также документ могут присылать по почте. Нередки случаи, когда украинцам, которые находятся за границей, приходят повестки на почтовое отделение в Украине.

Что делать военнообязанным в таком случае и грозит ли административная ответственность, объяснили специалисты юридической компании Inseinin.

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Почему мужчины, которые находятся за границей, могут получить повестки по почте и что делать

Так, согласно Постановлению КМУ №560, повестки по почте направляются по адресу, который указал военнообязанный при обновлении военно-учетных данных. Граждане Украины, которые находятся за рубежом также могут уточнить данные через приложение "Резерв+", указав в графе фактическое место жительства — зарубежный адрес.

Юристы отметили, мужчины, которые не уточнили свои военно-учетные данные, в частности не сообщили ТЦК и СП о своем фактическом адресе проживания, являются нарушителями правил военного учета. ТЦК не владеет информацией о фактическом месте жительства военнообязанных и повестка направляется на последний адрес (как правило, по адресу регистрации места жительства), который имеется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Если лицо находится за границей, но не уточнило свои данные и получило повестку по почте, оно все равно должно явиться в ТЦК и СП. При этом сделать это необходимо в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов — в течение десяти суток со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении", — пояснили правоведы.

Повестка через "Укрпошту". Фото: google.com

Какая ответственность за неявку по повестке по почте

Согласно вышеупомянутому постановлению, почтовая повестка будет считаться врученной в любом случае, независимо от того, проигнорирует ли ее военнообязанный, или же откажется расписаться за нее на почте, или все-таки заберет ее.

Таким образом за неявку в ТЦК и СП по повестке гражданина ждет административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП. Соответственно ему грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.

Важно: в случае, если отсутствует состав правонарушения или допущены процессуальные ошибки при привлечении к ответственности такой денежный штраф возможно обжаловать.

Ранее в ТЦК объяснили, что будет, если военнообязанный проигнорирует повестку на почте и не заберет ее.

Напомним, мы рассказывали, получится ли обжаловать штраф, если "Укрпошта" не сообщила о повестке.

Также мы информировали, могут ли работники ТЦК вручить повестку военнообязанному через его родственников.