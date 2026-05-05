Главная Мобилизация Реформа мобилизации в Украине: боец дал совет военнообязанным

Дата публикации 5 мая 2026 04:30
Сергей Гнездилов. Фото: Сергей Гнездилов/Facebook

Реформа мобилизации в Украине вряд ли состоится в ближайшее время. Людям стоит пользоваться системой рекрутинга. В таком случае они смогут самостоятельно выбрать подразделение, в котором будут проходить службу.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил военнослужащий Сергей Гнездилов, передает Новини.LIVE.

Мнение военного относительно реформы мобилизации

Боец отметил, что в Украине сейчас идет кровопролитная война. Россияне хотят уничтожить украинцев, поэтому государство никого не собирается убеждать.

"Даже если президент или министр обороны заявляет вам, что завтра состоится реформа мобилизации и все с цветочками пойдут в первый класс, этого не произойдет", — заявил Гнездилов.

По его мнению, государство сейчас может только принудительно мобилизовать своих граждан, убеждая их в том, что они должны защищать Родину. Каждому гражданину стоит самому подумать, что можно сделать, чтобы максимально себя обезопасить. Рекрутинг является наиболее оптимальным решением.

"Если он (военнообязанный, — Ред.) будет идти по улице и его остановит ТЦК и он попадет в неприятную ситуацию, ему будет уже поздно вспоминать о моих словах. Пока есть время, подумайте над этим и обезопасьте себя и свою семью", — призвал Гнездилов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на социолога Андрея Еременко сообщал, какой должна быть реформа ТЦК в Украине. Речь идет о полной перестройке структуры военкомата. Должен быть другой формат взаимодействия с людьми.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрия Гудименко писал, что работники ТЦК и СП могут начать проверять спортзалы. Среди сторонников активного образа жизни будут искать военнообязанных. В оборонном ведомстве считают, что некоторые граждане, имея бронирование, не работают, а проводят время в спортзалах.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
