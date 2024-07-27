В Минобороны назвали самые популярные должности в армии

Работники рекрутингового центра в ряды ВСУ. Фото: Минобороны

В конце прошлого года Министерство обороны Украины запустило новый проект по набору в Вооруженные силы Украины, и результаты свидетельствуют о значительном интересе граждан. Силы обороны сейчас самый крупный работодатель в стране.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NewVoice.

Читайте также:

Уровень заинтересованности

По словам Лазуткина, рекрутинг вызывает интерес со стороны граждан.

"Мы видим, что более 10 тыс. обращений было в рекрутинговых центрах только в этом году. В настоящее время более 3,2 тыс. человек проходят оформление в ТЦК или уже учатся в учебных центрах", — сказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на онлайн-платформах обработали более 300 тыс. резюме.

"В общей сложности 17-18 тыс. вакансий было размещено из разных подразделений Сил обороны: это и ВСУ, и Нацгвардия, и СБУ, и Силы поддержки", — отметил он.

Лазуткин подчеркнул, что сейчас Силы обороны являются самым крупным работодателем в стране.

"Зарплаты вполне достойны, дополнительное денежное обеспечение также. Для многих это стимул и мотивация", — отметил он.

Наиболее востребованые должности

В Минобороны уточнили, что в настоящее время большой популярностью пользуются должности операторов БПЛА.

"Также пользуются большим спросом, механики, водители, медики, разведчики, в IT-сфере сейчас тоже много людей интересуются. Есть спрос на тыловые должности, как деловод, повар", — подытожил Лазуткин.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что каждый третий мобилизованный присоединяется к рядам Вооруженных сил Украины через Центры рекрутинга. Специалисты сопровождают человека, пришедшего подписать контракт, на всех этапах.

В Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Это объясняется тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию и положить конец произволу ТЦК СП.

Также недавно правительство утвердило положения о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины, которые отныне образуются по решению Александра Сырского.