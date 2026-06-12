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Головна Мобілізація Розбронювання для ЗСУ: Ляшко розкрив порядок відбору медиків

Розбронювання для ЗСУ: Ляшко розкрив порядок відбору медиків

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 15:03
Розбронювання для ЗСУ: Ляшко розкрив порядок відбору медиків
Міністр Віктор Ляшко. Фото: Віктор Ляшко/Facebook

В Україні діє визначений механізм розбронювання медичних працівників для підсилення Медичних сил Збройних сил. Відбір кандидатів відбувається за запитами Міністерства оборони та за участю обласних адміністрацій. Перевагу надають медикам, які добровільно погоджуються долучитися до військової служби.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

 

Як відбирають медиків для ЗСУ: деталі від МОЗ

За словами Ляшка, чинний алгоритм був розроблений після рішення Ради національної безпеки і оборони, яким передбачено стовідсоткове бронювання медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Водночас у разі потреби Міністерство оборони звертається до МОЗ із запитом щодо конкретних спеціальностей, необхідних для комплектування Медичних сил ЗСУ.

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"Міністерство оборони звертається до Міністерства охорони здоров’я з конкретним запитом по лікарських спеціальностях, по профілях, які необхідні для підсилення Медичних сил Збройних сил України", — пояснив Ляшко.

Після отримання запиту МОЗ застосовує квотний принцип і передає відповідну інформацію обласним військовим адміністраціям. Ті, своєю чергою, взаємодіють із медичними закладами та визначають фахівців, які готові добровільно пройти службу.

"Відбувається певне визначення людей, які готові, в першу чергу добровільно, піти до лав Збройних сил України, зокрема до Медичних сил", — зазначив міністр.

Після цього медичні працівники проходять процедуру розбронювання та можуть укласти контракт на проходження військової служби терміном на один рік. Після завершення контракту вони мають право повернутися на своє попереднє місце роботи в цивільній медицині.

Ляшко також повідомив, що володіє статистикою щодо кількості розброньованих медиків, однак такі дані не оприлюднюються з міркувань безпеки та можуть надаватися лише в обмеженому режимі.

Як писали Новини.LIVE, під час години запитань до уряду також стало відомо, що у Міноборони готують зміни щодо реформи ТЦК та грошового забезпечення військовослужбовців. Перші деталі обіцяють представити вже у найближчі тижні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після самовільного залишення частини не можна буде брати участі у проєкті "Контракт 18-24: Дрони". Також такий вид контракту діє лише для тих, хто вперше його укладають.

Віктор Ляшко медики бронювання
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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