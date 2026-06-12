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Расформирование для ВСУ: Ляшко раскрыл порядок отбора медиков

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 15:03
Расформирование для ВСУ: Ляшко раскрыл порядок отбора медиков
Министр Виктор Ляшко. Фото: Виктор Ляшко/Facebook

В Украине действует установленный механизм перевода медицинских работников в Вооруженные силы для усиления Медицинских сил. Отбор кандидатов осуществляется по запросам Министерства обороны и при участии областных администраций. Предпочтение отдается медикам, которые добровольно соглашаются поступить на военную службу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

 

Как отбирают медиков для ВСУ: подробности от Минздрава

По словам Ляшко, действующий алгоритм был разработан после решения Совета национальной безопасности и обороны, которым предусмотрено стопроцентное бронирование медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время в случае необходимости Министерство обороны обращается в Минздрав с запросом о конкретных специальностях, необходимых для комплектования Медицинских сил ВСУ.

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"Министерство обороны обращается в Министерство здравоохранения с конкретным запросом по врачебным специальностям, по профилям, необходимым для усиления Медицинских сил Вооруженных сил Украины", — пояснил Ляшко.

После получения запроса Минздрав применяет квотный принцип и передает соответствующую информацию областным военным администрациям. Те, в свою очередь, взаимодействуют с медицинскими учреждениями и определяют специалистов, готовых добровольно пройти службу.

"Происходит определенный отбор людей, которые готовы, в первую очередь добровольно, пойти в ряды Вооруженных сил Украины, в частности в Медицинские силы", — отметил министр.

После этого медицинские работники проходят процедуру расбронирования и могут заключить контракт на прохождение военной службы сроком на один год. По окончании контракта они имеют право вернуться на свое прежнее место работы в гражданской медицине.

Ляшко также сообщил, что располагает статистикой по количеству разбронированных медиков, однако такие данные не обнародуются из соображений безопасности и могут предоставляться только в ограниченном режиме.

Как писали Новини.LIVE, во время часа вопросов к правительству также стало известно, что в Минобороны готовят изменения, касающиеся реформы ТЦК и денежного обеспечения военнослужащих. Первые детали обещают представить уже в ближайшие недели.

Также Новини.LIVE сообщали, что после самовольного оставления части нельзя будет участвовать в проекте "Контракт 18-24: Дроны". Кроме того, такой вид контракта действует только для тех, кто впервые его заключает.

Виктор Ляшко медики бронирование
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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