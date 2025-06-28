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Главная Мобилизация Рассмотрение заявления на отсрочку — могут ли призвать до решения

Рассмотрение заявления на отсрочку — могут ли призвать до решения

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 08:29
Оформление отсрочки в июле 2025 — могут ли мобилизовать при рассмотрении заявления
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время военного положения определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на оформление отсрочки от мобилизации. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП, написав заявление и предоставив документы, подтверждающие основания для отсрочки. Отдельные категории могут это сделать через приложение "Резерв+".

Но, рискуют ли военнообязанные граждане, которые ждут решения о получении отсрочки, быть мобилизованными? На этот вопрос ответил адвокат Николай Михальчук.

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Как отметил правозащитник, ответ на данный вопрос можно найти в п. 60 Постановления № 560 Кабинета Министров Украины, где указано: до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.

Также в документе сказано, что поданное заявление на отсрочку подлежит регистрации в день его подачи.

Таким образом, ТЦК не имеет права мобилизовать военнообязанного, который подал заявление на отсрочку ровно до того времени, пока такое заявление не будет рассмотрено. Если решение будет положительным, человек будет иметь освобождение от военной службы на период пока существует основание.

Важно: отсрочку от мобилизации нужно продолжать, когда заканчивается срок ее действия, указанный в решении. Автоматическое продление отсрочки не предусмотрено, поэтому важно вовремя подать заявление.

 

Чи є ризик мобілізації під час очікування відстрочки
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку

Согласно вышеупомянутому пункту Постановления № 560, комиссия ТЦК должна изучить заявление и подтверждающие документы, оценить их законность и на это у нее есть 7 календарных дней.

Если есть необходимость обратиться в соответствующие органы государственной власти или другие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, срок может быть увеличен до 15 календарных дней.

Какие есть подводные камни

Николай Михальчук отметил, что из его практики не все ТЦК предоставляют доказательства принятия заявления на отсрочку.

"Не предоставляют возможность сделать фото зарегистрированного заявления или не ставят отметку на другом экземпляре заявления о его принятии", — говорит адвокат.

Именно поэтому он рекомендует настаивать на регистрации такого заявления и иметь хотя бы фото поданного вами уже зарегистрированного заявления.

"В противном случае существует риск быть мобилизованным любым ТЦК и СП, поскольку у вас не будет подтверждений подачи заявления на отсрочку. Если ТЦК и СП отказывает в проставлении отметки на вашем экземпляре заявления на отсрочку о ее принятии или отказывает сделать фото уже зарегистрированного заявления, рекомендуют обратиться в ТЦК и СП с письменным заявлением о предоставлении подтверждения принятия заявления на отсрочку", — дал совет Николай Михальчук.

Ранее мы писали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных граждан может получить бронь в июле 2025 года.

Также мы информировали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ.

ВСУ мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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