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Главная Мобилизация Розыск ТЦК в июле 2025 — за какие нарушения грозит мужчинам

Розыск ТЦК в июле 2025 — за какие нарушения грозит мужчинам

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 08:29
Мобилизация в Украине в июле 2025 — за что могут объявить в розыск
Проверка документов у военнообязанного. Кадр из видео на Youtube

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются, а значит продолжается и призыв мужчин на военную службу. Как в особый период, так и в мирное время все военнообязанные должны соблюдать правила военного учета. А за их нарушение предусмотрена ответственность. Кроме этого, гражданина могут объявить в розыск.

За что могут объявить в розыск военнообязанных мужчин в июле 2025 года, читайте далее в материале.

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Розыск ТЦК в июле 2025 — главные причины

Согласно украинскому законодательству, в розыск военнообязанных мужчин имеют право подавать ТЦК и СП. Самим же розыском занимается Национальная полиция Украины.

Но важно понимать, что главной целью является не уголовное преследование нарушителя, а обеспечение личной явки лица в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении и вынесения штрафа (ст. 210 и 210-1 КУоАП).

Правила военного учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487. За их нарушение, ТЦК имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя.

 

Розыск ТЦК в июле 2025 — главные причины
ТЦК проверяет документы военнообязанного. Кадр из видео на YouTube

Согласно вышеупомянутому документу, военнообязанные мужчины могут попасть в розыск по следующим причинам:

  1. Непостановка на военный учет по месту регистрации (по месту фактического проживания).
  2. Уклонение от военного учета военнообязанных после наступления 25 лет.
  3. Своевременное необновление военно-учетных данных (несвоевременно поданы сведения об изменении места жительства, образования, места работы и должности и т.д.).
  4. Игнорирование вручения повестки лично, через почту или работодателя.
  5. Отказ от прохождения ВВК или игнорирование направления.
  6. Отсутствие военно-учетного документа при проверке.

Ранее мы писали, как можно получить направление на ВВК без похода в ТЦК.

Напомним, мы сообщали, могут ли мобилизовать мужчину, который ждет решения о получении отсрочки.

Также мы информировали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

нарушения мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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