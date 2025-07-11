Мобилизация в Украине в июле 2025 — за что могут объявить в розыск

Розыск ТЦК в июле 2025 — за какие нарушения грозит мужчинам
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются, а значит продолжается и призыв мужчин на военную службу. Как в особый период, так и в мирное время все военнообязанные должны соблюдать правила военного учета. А за их нарушение предусмотрена ответственность. Кроме этого, гражданина могут объявить в розыск.
За что могут объявить в розыск военнообязанных мужчин в июле 2025 года, читайте далее в материале.
Розыск ТЦК в июле 2025 — главные причины
Согласно украинскому законодательству, в розыск военнообязанных мужчин имеют право подавать ТЦК и СП. Самим же розыском занимается Национальная полиция Украины.
Но важно понимать, что главной целью является не уголовное преследование нарушителя, а обеспечение личной явки лица в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении и вынесения штрафа (ст. 210 и 210-1 КУоАП).
Правила военного учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487. За их нарушение, ТЦК имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя.
Согласно вышеупомянутому документу, военнообязанные мужчины могут попасть в розыск по следующим причинам:
- Непостановка на военный учет по месту регистрации (по месту фактического проживания).
- Уклонение от военного учета военнообязанных после наступления 25 лет.
- Своевременное необновление военно-учетных данных (несвоевременно поданы сведения об изменении места жительства, образования, места работы и должности и т.д.).
- Игнорирование вручения повестки лично, через почту или работодателя.
- Отказ от прохождения ВВК или игнорирование направления.
- Отсутствие военно-учетного документа при проверке.
Ранее мы писали, как можно получить направление на ВВК без похода в ТЦК.
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