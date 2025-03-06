Мобилизация в Украине 2025 — могут ли ТЦК прийти домой к мужчине в розыске

Работники ТЦК выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот период все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете, иметь актуальное заключение ВВК и регулярно обновлять военно-учетные данные. В случае нарушения мобилизационных правил ТЦК может подать лицо в розыск, а также выписать штраф.

Имеют ли право работники ТЦК приходить по месту прописки к мужчине, который находится в розыске и какие нюансы следует учитывать, рассказала адвокат Елена Воронкова в комментарии "Факти ICTV".

Читайте также:

Могут ли ТЦК приходить по месту прописки, если военнообязанный не в розыске

Правозащитница отметила, что украинское законодательство не запрещает работникам ТЦК появляться по месту регистрации граждан для вручения повесток.

Также они могут прийти для проверки учетных данных или выяснения определенных обстоятельств, связанных с воинской обязанностью.

Важно: в соответствии со ст. 30 Конституции Украины, сотрудники ТЦК не имеют права проникать в жилье без согласия собственника или без решения суда.

Работники ТЦК выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

Имеют ли право ТЦК приходить по месту прописки, если человек в розыске

Розыском и задержанием военнообязанного мужчины, который объявлен в розыск, уполномочены заниматься работники полиции.

В то же время работники ТЦК, у которых есть данные о местожительстве военнообязанного, могут прийти к мужчине по адресу и предложить такому лицу добровольно пройти в территориальный центр.

Также работники ТЦК вполне законно могут привлечь сотрудников полиции для задержания и доставки такого лица.

Имеют ли право ТЦК опрашивать соседей

Елена Воронкова также добавила, что работники ТЦК имеют право опрашивать соседей с целью уточнения информации о военнообязанном, его месте жительства, фактическом пребывании, а также для сбора других необходимых данных.

Ранее мы писали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.

Также мы информировали, кто имеет право снять с розыска военнообязанного мужчину.