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Адвокат рассказал о наказании, если военный самовольно покинет часть

24 ноября 2023 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказал о наказании, если военный самовольно покинет часть
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас многие мужчины и женщины находятся на фронте. Однако после продолжительного срока у некоторых военных может появиться идея самовольно покинуть часть.

Адвокат Василий Остропольский рассказал о наказаниях за СОЧ.

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Самовольное оставление воинской части

По словам адвоката, военнообязанного, самовольно покинувшего часть, ждет:

  • открытие уголовного производства;
  • объявление в розыск;
  • задержание;
  • избрание меры пресечения (содержание под стражей);
  • суд;
  • вынесение приговора (обвинительного или оправдательного).

В Уголовном кодексе Украины это предусмотрено ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) и ст. 408 (Дезертирство).

"Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а также те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — говорится в статье 407 УК Украины.

Напомним, российская пропаганда делает все, чтобы посеять панику среди украинцев в связи с мобилизацией. Наши граждане почему-то думают, что после вручения первой повестки сразу же отправятся на фронт.

Также мы писали, что в Украине во время военного положения запрещено мужчинам призывного возраста выезжать за пределы страны. Впрочем, многих интересует, действуют ли такие ограничения в разных регионах Украины.

Добавим, часто можно встретить собратьев, которые родственники между собой. Воевать еще с начала войны в 2014 году уходили семьями. Однако, когда пришел момент, что от мобилизации мужчины уклоняются, встал вопрос, законно ли призывать на службу мужчину, если его сын воюет.

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