Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Адвокат розповів про покарання, якщо військовий самовільно залишить частину arrow

Адвокат розповів про покарання, якщо військовий самовільно залишить частину

24 листопада 2023 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат розповів про покарання, якщо військовий самовільно залишить частину
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Наразі багато чоловіків та жінок перебувають на фронті. Однак після тривалого терміну в деяких військових може з'явитися ідея самовільно залишити частину.

Адвокат Василь Остропольський розповів про покарання за СЗЧ.

Читайте також:

Самовільне залишення військової частини 

За словами адвоката, військовозобов'язаного, який самовільно залишив частину, чекає:

  • відкриття кримінального провадження;
  • оголошення в розшук;
  • затримання;
  • обрання запобіжного заходу (тримання під вартою);
  • суд;
  • ухвалення вироку (обвинувального чи виправдовувального).

У Кримінальному кодексі України це передбачено ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та ст. 408 (Дезертирство).

"Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років", — йдеться у статті 407 КК України.

Нагадаємо, російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку серед українців через мобілізацію. Наші громадяни чомусь думають, що після вручення першої повістки одразу ж вирушать на фронт

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану заборонено чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни. Утім, багатьох цікавить, чи діють такі обмеження в різних регіонах України.

Додамо, часто можна зустріти побратимів, які між собою родичі. Воювати ще з початку війни у 2014 році йшли родинами. Однак, коли настав момент, що від мобілізації чоловіки ухиляються, постало питання, чи законно призивати на службу чоловіка, якщо його син воює. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі