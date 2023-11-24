Адвокат розповів про покарання, якщо військовий самовільно залишить частину

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Наразі багато чоловіків та жінок перебувають на фронті. Однак після тривалого терміну в деяких військових може з'явитися ідея самовільно залишити частину.

Адвокат Василь Остропольський розповів про покарання за СЗЧ.

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Самовільне залишення військової частини

За словами адвоката, військовозобов'язаного, який самовільно залишив частину, чекає:

відкриття кримінального провадження;

оголошення в розшук;

затримання;

обрання запобіжного заходу (тримання під вартою);

суд;

ухвалення вироку (обвинувального чи виправдовувального).

У Кримінальному кодексі України це передбачено ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та ст. 408 (Дезертирство).

"Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років", — йдеться у статті 407 КК України.

Нагадаємо, російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку серед українців через мобілізацію. Наші громадяни чомусь думають, що після вручення першої повістки одразу ж вирушать на фронт.

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану заборонено чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни. Утім, багатьох цікавить, чи діють такі обмеження в різних регіонах України.

Додамо, часто можна зустріти побратимів, які між собою родичі. Воювати ще з початку війни у 2014 році йшли родинами. Однак, коли настав момент, що від мобілізації чоловіки ухиляються, постало питання, чи законно призивати на службу чоловіка, якщо його син воює.