Госпитализация лица в розыске ТЦК: военные документы не нужны

Операция в больнице.

Экстренная госпитализация гражданина является его правом, записанным в Конституцию. При этом не имеет значения, находится такое лицо в розыске ТЦК или нет. Врачи не должны проверять военно-учетные документы или информировать полицию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск от ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять военнообязанных граждан в розыск. Этот шаг является одним из средств контроля во время всеобщей мобилизации в особый период.

Объявление гражданина в розыск происходит после того, как он не платит штраф, наложенный за нарушение воинского учета. Гражданина, объявленного в розыск, может задержать полиция в составе группы оповещения территориального центра комплектования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами ситуации с гражданами в розыске ТЦК. В частности, могут ли такое лицо госпитализировать в случае проблем со здоровьем и должны ли врачи вызвать полицию.

Читайте также:

Врачи должны оказать помощь и не обязаны звонить в полицию

Юристы отметили, что госпитализация человека не зависит от того, в каком он находится статусе. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Согласно Конституции Украины и Закону "Основы законодательства Украины о здравоохранении", человек имеет безусловное право на экстренную медицинскую помощь. Для оказания такой помощи не требуется наличие военно-учетного документа или проверка статуса в ТЦК".

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил возможность госпитализации: "Учреждение здравоохранения не имеет права отказать лицу в госпитализации по причине нахождения в розыске ТЦК. Что касается Ваших других вопросов, то все зависит от учреждения здравоохранения и от того, на каком именно основании осуществляется госпитализация".

Владислав Дерий отметил, что прямого требования по информированию полиции у врачей нет: "У медицинских работников нет прямой обязанности проверять базы розыска МВД или систему "Оберіг" (они и не имеют к ним полного доступа) и специально вызывать полицию из-за статуса пациента. Однако, согласно постановлению КМУ №1487, руководители государственных и коммунальных учреждений здравоохранения обязаны сообщать ТЦК о пребывании на лечении лиц, которые являются призывниками и подлежат направлению на базовую военную службу, но к военнообязанным это не относится".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие способы есть для того, чтобы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Самым простым и точным способом является посещение самого ТЦК. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать запрос о наличии розыска.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как сняться с розыска территориального центра комплектования.

Для этого нужно лично явиться в районный ТЦК, который инициировал розыск и получить протокол об административном правонарушении по ст. 210 или 210-1 КУоАП. Далее гражданин должен получить постановление о наложении штрафа или закрытии дела, после чего остается оплатить штраф или обжаловать постановление в суде.