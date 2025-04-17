Розыск ТЦК — как сняться самостоятельно в апреле 2025 — инструкция

Статус "в розыске" в Резерв+. Фото: Ярослав Станчак

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за войны, которую начала страна-агрессор россия. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты государства от оккупантов. Граждане этой категории должны соблюдать правила военного учета, а в случае их нарушений они могут получить штраф и попасть в розыск ТЦК и СП. Соответствующую отметку нарушители могут увидеть в приложении "Резерв+".

Как военнообязанным мужчинам самостоятельно сняться с розыска ТЦК и СП, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

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Когда военнообязанные могут попасть в розыск ТЦК

По информации правоведов, самыми распространенными причинами розыска являются следующие:

игнорирование повестки (неявка по повестке в определенные сроки без уважительной причины);

не уточнение военно-учетных данных;

несообщение об изменении персональных данных;

не постановка на военный учет;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

За нарушение этих правил законом предусмотрено административное правонарушение в виде штрафа (наличие административного розыска для привлечения к ответственности по ст. 210 или 210-1 КУоАП). Соответственно снятие с розыска возможно после закрытия дела об административном правонарушении или уплаты штрафа.

Работник ТЦК заполняет данные военнообязанного. Фото: google.com

Как самостоятельно сняться с розыска ТЦК — советы юристов

Как известно, недавно вступил в силу законопроект №12093, который меняет процедуру наложения штрафа и снятия с розыска ТЦК. Документ предусматривает изменения в КоАП, в частности относительно случаев, когда протокол об административных правонарушениях может не составляться.

В законе говорится, что рассмотрение административного дела, наложение и уплата штрафа за нарушение правил военного учета могут происходить дистанционно. То есть, протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо подало заявление, в котором не отрицает допущенное нарушение и согласно оплатить штраф.

Заявление подается:

по почте на адрес ТЦК по месту военного учета военнообязанного;

или через приложение "Резерв+" (когда функция станет доступной).

В заявлении нужно указать:

согласие на рассмотрение дела без личного участия;

согласие на привлечение к админответственности.

Важно: заявление надо подать до того, как рассмотрение дела начнется.

Что ждет военнообязанного дальше:

в течение 3 дней начальник районного ТЦК выносит постановление о наложении штрафа без присутствия военнообязанного;

минимальный размер штрафа — 17 тыс. грн;

лицо будет иметь 30 дней, чтобы оплатить штраф;

если оплатить в течение 10 дней — действует скидка 50% (то есть 8 500 грн);

после уплаты штрафа, квитанцию об оплате необходимо предоставить в районный ТЦК и СП.

После этих этапов розыск снимается, а отметка в "Резерв+" исчезает.

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