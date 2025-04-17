Розыск ТЦК — как сняться самостоятельно в апреле 2025 — инструкция

Что делать, если вы в розыске ТЦК — юристы дали алгоритм действий
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за войны, которую начала страна-агрессор россия. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты государства от оккупантов. Граждане этой категории должны соблюдать правила военного учета, а в случае их нарушений они могут получить штраф и попасть в розыск ТЦК и СП. Соответствующую отметку нарушители могут увидеть в приложении "Резерв+".
Как военнообязанным мужчинам самостоятельно сняться с розыска ТЦК и СП, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.
Когда военнообязанные могут попасть в розыск ТЦК
По информации правоведов, самыми распространенными причинами розыска являются следующие:
- игнорирование повестки (неявка по повестке в определенные сроки без уважительной причины);
- не уточнение военно-учетных данных;
- несообщение об изменении персональных данных;
- не постановка на военный учет;
- игнорирование направления на прохождение ВВК.
За нарушение этих правил законом предусмотрено административное правонарушение в виде штрафа (наличие административного розыска для привлечения к ответственности по ст. 210 или 210-1 КУоАП). Соответственно снятие с розыска возможно после закрытия дела об административном правонарушении или уплаты штрафа.
Как самостоятельно сняться с розыска ТЦК — советы юристов
Как известно, недавно вступил в силу законопроект №12093, который меняет процедуру наложения штрафа и снятия с розыска ТЦК. Документ предусматривает изменения в КоАП, в частности относительно случаев, когда протокол об административных правонарушениях может не составляться.
В законе говорится, что рассмотрение административного дела, наложение и уплата штрафа за нарушение правил военного учета могут происходить дистанционно. То есть, протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо подало заявление, в котором не отрицает допущенное нарушение и согласно оплатить штраф.
Заявление подается:
- по почте на адрес ТЦК по месту военного учета военнообязанного;
- или через приложение "Резерв+" (когда функция станет доступной).
В заявлении нужно указать:
- согласие на рассмотрение дела без личного участия;
- согласие на привлечение к админответственности.
Важно: заявление надо подать до того, как рассмотрение дела начнется.
Что ждет военнообязанного дальше:
- в течение 3 дней начальник районного ТЦК выносит постановление о наложении штрафа без присутствия военнообязанного;
- минимальный размер штрафа — 17 тыс. грн;
- лицо будет иметь 30 дней, чтобы оплатить штраф;
- если оплатить в течение 10 дней — действует скидка 50% (то есть 8 500 грн);
- после уплаты штрафа, квитанцию об оплате необходимо предоставить в районный ТЦК и СП.
После этих этапов розыск снимается, а отметка в "Резерв+" исчезает.
Ранее мы писали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.
Напомним, мы сообщали, когда могут заблокировать счета военнообязанного.
Также мы информировали, как можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.
Читайте Новини.LIVE!