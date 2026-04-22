Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Исключены из учета: единственным требованием является установка "Резерв+"

Исключены из учета: единственным требованием является установка "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 16:56
Исключены из учета: единственным требованием является установление Резерв+
Приложение "Резерв+" для гражданина на воинском учете. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, он теряет все обязательства перед ТЦК. Единственное, что ему нужно будет сделать, это установить приложение "Резерв+". Но это нужно прежде всего самому гражданину, для контроля за внесением данных о его невоеннообязанности в реестр "Оберіг".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и исключение из учета

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. После 25 лет наступает мобилизационный возраст, когда гражданина могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

Гражданина исключают с воинского учета по достижении 60 лет. Это возраст окончания процесса пребывания военнообязанного лица в запасе.

Вместе с тем, исключить с воинского учета могут и по другим причинам. Например, по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить военную службу.

Читайте также:

Что должен сделать гражданин, исключенный с учета ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета. Причиной исключения стало решение военно-врачебной комиссии, которая признала его непригодным к военной службе.

Мужчина поинтересовался, имеет ли какие-то обязательства перед ТЦК в такой ситуации. Адвокат Андрей Карпенко заверил: "Граждане Украины, которые ранее были исключены из воинского учета, не должны возобновляться, обновлять военно-учетные документы или проходить военно-врачебную комиссию".

Впрочем, добавил Карпенко, существует один аспект воинского учета, который нужен прежде всего самому гражданину. Юрист подчеркнул: "Единственное, что такие граждане должны сделать, это установить "Резерв+" и проследить, чтобы программа подтянула актуальные данные об их невоеннообязанности".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли исключенный из учета ТЦК гражданин свободно ездить по Украине.

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосту территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, надо ли проходить ежегодную ВВК гражданам, исключенным с воинского учета.

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.

военный учет военная служба Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации