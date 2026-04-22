Исключены из учета: единственным требованием является установление Резерв+

Приложение "Резерв+" для гражданина на воинском учете.

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, он теряет все обязательства перед ТЦК. Единственное, что ему нужно будет сделать, это установить приложение "Резерв+". Но это нужно прежде всего самому гражданину, для контроля за внесением данных о его невоеннообязанности в реестр "Оберіг".

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и исключение из учета

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. После 25 лет наступает мобилизационный возраст, когда гражданина могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

Гражданина исключают с воинского учета по достижении 60 лет. Это возраст окончания процесса пребывания военнообязанного лица в запасе.

Вместе с тем, исключить с воинского учета могут и по другим причинам. Например, по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить военную службу.

Что должен сделать гражданин, исключенный с учета ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета. Причиной исключения стало решение военно-врачебной комиссии, которая признала его непригодным к военной службе.

Мужчина поинтересовался, имеет ли какие-то обязательства перед ТЦК в такой ситуации. Адвокат Андрей Карпенко заверил: "Граждане Украины, которые ранее были исключены из воинского учета, не должны возобновляться, обновлять военно-учетные документы или проходить военно-врачебную комиссию".

Впрочем, добавил Карпенко, существует один аспект воинского учета, который нужен прежде всего самому гражданину. Юрист подчеркнул: "Единственное, что такие граждане должны сделать, это установить "Резерв+" и проследить, чтобы программа подтянула актуальные данные об их невоеннообязанности".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли исключенный из учета ТЦК гражданин свободно ездить по Украине.

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосту территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, надо ли проходить ежегодную ВВК гражданам, исключенным с воинского учета.

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.