В Минобороны опровергли фейк про статус оперативный резерв

В Украине разгорелась дискуссия вокруг статуса "оперативный резерв" в приложении "Резерв+". Пользователи начали массово сообщать о появлении этой отметки и связывать ее с изменениями в мобилизационных правилах. Это вызвало волну обеспокоенности, в том числе среди работников критически важных предприятий.

На ситуацию отреагировали в Министерстве обороны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт ведомства в Threads.

Что означает статус и почему возник резонанс

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о нововведении. По официальной информации, статус "оперативный резерв" отображался в системе и ранее. Также отмечается, что данная категория граждан не является массовой и касается в основном тех, кто уже имел военный опыт.

"Отметка "оперативный резерв" не является обновлением, она отображалась в системе ранее. К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, которые проходили службу ранее, в частности срочную или имели опыт в боевых действиях. Эта категория не является массовой", — гласит сообщение.

В Минобороны отдельно добавили, что правила бронирования не изменялись и продолжают действовать в рамках действующего законодательства. Гражданам, у которых возникают вопросы по статусу, рекомендуют обращаться в службу поддержки приложения. Таким образом, в ведомстве назвали распространенную информацию о якобы новых правилах недостоверной.

