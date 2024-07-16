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Мобилизация в ВСУ мужчин с юробразованием — что говорит закон и ждать ли изменений

16 июля 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — будут ли забирать в армию мужчин с юридическим образованием
Военнообязанный оформляет отсрочку от мобилизации. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Всеобщая мобилизация, как и военное положение, в Украине продолжается. В этот период военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. В то же время, определенным категориям граждан законодательство предоставляет право на отсрочку от призыва.

Имеют ли такое право лица с юридическим образованием и возможны ли изменения в законах в будущем, рассказываем далее в материале.

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Согласно действующему законодательству, ни юристы, ни адвокаты не подпадают под действие отсрочки или освобождения от призыва на военную службу или мобилизацию из-за своей профессии и деятельности. Лица, получившие образование по этим специальностям, так же могут быть мобилизованы.

 

Отсрочка для лиц с юридическим образованием — что говорит закон
Адвокат на работе Фото: depositphotos.com

Мобилизация мужчин с юридическим образованием — какие изменения предлагают

Еще в прошлом году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9631, предусматривающий изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые могут обеспечить защиту прав граждан в условиях военного положения.

Согласно этим изменениям, освободить от мобилизации предлагают адвокатов со стажем не менее десяти лет или включенных в Реестр адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную правовую помощь.

Законодатели также рассматривают альтернативный проект Закона № 9631-1, предлагающий освободить от мобилизации только тех адвокатов, которые были включены в Единый реестр адвокатов Украины до введения военного положения и относительно которых не внесены сведения об остановке адвокатской деятельности.

Как бы то ни было, оба законопроекта находятся на стадии ознакомления и анализа. Будут ли они рассматриваться Верховной Радой в этом году, неизвестно.

Ранее мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы писали, может ли военнообязанное лицо получить отсрочку через сломанную конечность.

Также мы информировали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

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