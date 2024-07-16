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Мобілізація до ЗСУ чоловіків з юридичною освітою — що каже закон і чи чекати змін

16 липня 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи забиратимуть до війська чоловіків з юридичною освітою
Військовозобов'язаний оформлює відстрочку від мобілізації. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Загальна мобілізація, як і воєнний стан, в Україні продовжується. У цей період військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають на військову службу. Водночас певним категоріям громадян законодавство надає право на відстрочку від призову. 

Чи мають таке право особи з юридичною освітою та чи можливі зміни до законів у майбутньому, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Відстрочка для осіб з юридичною освітою — що каже закон 

Відповідно до чинного законодавства, ані юристи, ані адвокати не підпадають під дію відстрочки або звільнення від призову на військову службу чи мобілізації через свою професію та діяльність. Особи, які здобули освіту за цими спеціальностями так само можуть бути мобілізовані. 

 

Відстрочка для осіб з юридичною освітою — що каже закон
Адвокат на роботі. Фото: depositphotos.com

Мобілізація чоловіків з юридичною освітою — які зміни пропонують

Ще минулого року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №9631, який передбачає зміни до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які можуть забезпечити захист прав громадян в умовах воєнного стану.

Відповідно до цих змін, звільнити від мобілізації пропонують адвокатів зі стажем не менше десяти років або тих, що включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Законодавці також розглядають альтернативний проєкт Закону № 9631-1, який пропонує звільнити від мобілізації лише тих адвокатів, які були включені до Єдиного реєстру адвокатів України до введення воєнного стану і щодо яких не внесено відомостей про зупинення адвокатської діяльності.

Хай там як, обидва законопроєкти знаходяться на стадії ознайомлення та аналізу. Чи розглядатимуться вони Верховною Радою цьогоріч, невідомо. 

Раніше ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку через зламану кінцівку.

Також ми інформували, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

закон Україна мобілізація військовозобов'язані адвокат юристи

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