Увольнение из ВСУ контрактника: надо вовремя подать заявление

Украинский военнослужащий. Фото: 38 ОШП

Военнослужащий контрактной службы может уволиться из рядов ВСУ после окончания действия контракта. Это возможно тогда, когда контракт был подписан уже во время действия военного положения. Но для увольнения нужно в определенное законом время подать рапорт на увольнение.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контракт и увольнение из ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право уволиться из армии даже во время войны. Но это право распространяется далеко не на всех граждан, которые проходят военную службу.

Увольнение из ВСУ во время особого периода разрешено части военнослужащих-контрактников. Это право предоставляется тем военным, которые подписали контракт на военную службу уже после начала действия военного положения.

Военнослужащий контрактной службы таким образом имеет право выбора. Он или уволится после окончания контракта, или продолжит службу на контрактных условиях.

Когда именно подавать рапорт на увольнение

К юристам обратился гражданин, который ранее, уже во время полномасштабной войны, подписал контракт на службу в ВСУ. Мужчина поинтересовался, как происходит процесс увольнения контрактника из армии.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вы сможете уволиться после окончания срока действия контракта, подав вовремя заявление о нежелании продолжать его. В стандартном контракте такое условие должно быть указано".

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, когда именно подавать заявление. Дерий подчеркнул: "Нужно за три месяца до окончания контракта подать командиру рапорт об увольнении на основании окончания срока действия контракта заключенного во время военного положения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет

60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава. А вот для высшего офицерского состава этот возраст составляет 65 лет.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие документы нужны для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.