Мобилизация с психическими отклонениями в Украине: возможна, но не на фронт

Процесс прохождения ВВК.

Умственная отсталость как таковая не является основанием для признания военнообязанного гражданина непригодным к военной службе. Важным при ВВК является, какую степень этого заболевания установит профильный врач. С легкой степенью могут мобилизовать в ряды ВСУ, но не в боевые бригады.

Проблемы с психикой и ВВК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Для того, чтобы определить пригодность гражданина к военной службе, существует система военно-врачебных комиссий. На ВВК определяют состояние здоровья военнообязанных лиц.

К юристам обратился гражданин, который находится на учете у психиатра более 20 лет. Мужчина поинтересовался, является ли диагноз "легкая умственная отсталость" причиной для того, чтобы признать его непригодным к службе в ВСУ в особый период.

Ключевым вопросом является степень умственной отсталости

Юристы, комментируя ситуацию, объяснили, что с таким заболеванием решение ВВК может быть разным. Все зависит от того, какая степень умственной отсталости будет определена профильным врачом.

Так, отметила адвокат Ирина Мамай, ВВК может даже признать гражданина непригодным к военной службе. Это возможно, когда диагноз будет "глубокая и тяжелая умственная отсталость" или даже "умственная отсталость умеренной степени".

В противном же случае мобилизация возможна, но не во все подразделения ВСУ. Юрист Владислав Дерий пояснил: "В боевые части Вас не имеют права призвать, ведь с Вашим диагнозом (умственная отсталость легкой степени), согласно статье 19 Расписания болезней приказа МОУ 402, ВВК может Вас признать годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Это могут быть артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций. Также не подпадают под призыв те граждане, у которых зафиксированы приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций.

Так, не могут быть призваны в армию граждане, у которых диагностированы отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах. Также непригодными к военной службе признаются граждане с глаукомой в тяжелой стадии на обоих глазах.