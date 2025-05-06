Мобилизация в мае 2025 — какие болезни глаз освобождают от призыва в ВСУ

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Каждый человек перед тем как быть принятым в ряды ВСУ должен получить заключение военно-врачебной комиссии о пригодности. Основанием для освобождения от службы в армии могут стать в частности некоторые болезни глаз.

Какие именно заболевания глаза делают невозможным мобилизацию и являются основанием для исключения из военного учета, рассказываем далее в материале.

Реклама

Читайте также:

Освобождение от мобилизации по состоянию здоровья — общие положения

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Пригодность гражданина к призыву определяет военно-врачебная комиссия во время медицинского осмотра.

Для определения пригодности военнообязанного ВЛК руководствуется Расписания болезней, который содержится в приказе Минобороны №402. Болезни глаза и придаточного аппарата содержатся в ст. 25-32 Расписания болезней.

Освобождение от мобилизации возможно в случаях, когда военнообязанный имеет заболевания, которые существенно ограничивают или делают невозможным прохождение военной службы.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Болезни глаз, с которыми не имеют право мобилизовать

Основанием для исключения из военного учета являются такие болезни глаза и придаточного аппарата:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Ранее мы писали, когда с болезнями позвоночника мобилизовать мужчину не имеют права.

Напомним, мы рассказывали, какие болезни суставов освобождают от мобилизации в ВСУ.

Также мы информировали, как получить отсрочку мужчинам, если в "Резерв+" не отображаются данные об инвалидности.