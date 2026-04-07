Мобілізація з психічними відхиленнями в Україні: можлива, але не на фронт

Розумова відсталість як така не є підставою для визнання військовозобов’язаного громадянина непридатним до військової служби. Важливим під час ВЛК є, який ступінь цього захворювання встановить профільний лікар. З легким ступенем можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але не у бойові бригади.

Проблеми з психікою і ВЛК

В Україні продовжується загальна мобілізація. Вона була оголошена 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної російсько-української війни.

Для того, аби визначити придатність громадянина до військової служби, існує система військово-лікарських комісій. На ВЛК визначають стані здоров’я військовозобов’язаних осіб.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на обліку у психіатра понад 20 років. Чоловік поцікавився, чи є діагноз "легка розумова відсталість" причиною для того, аби визнати його непридатним до служби в ЗСУ в особливий період.

Ключовим питанням є ступінь розумової відсталості

Юристи, коментуючи ситуацію, пояснили, що із таким захворюванням рішення ВЛК може бути різним. Усе залежить від того, який ступінь розумової відсталості буде визначений профільним лікарем.

Так, наголосила адвокатка Ірина Мамай, ВЛК може навіть визнати громадянина непридатним до військової служби. Це можливо, коли діагноз буде "глибока та тяжка розумова відсталість" чи навіть "розумова відсталість помірного ступеня".

У іншому ж випадку мобілізація можлива, але не у всі підрозділи ЗСУ. Юрист Владислав Дерій пояснив: "В бойові частини Вас не мають права призвати, адже з Вашим діагнозом (розумова відсталість легкого ступеня), відповідно до статті 19 Розкладу хвороб наказу МОУ 402, ВЛК може Вас визнати придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони".

