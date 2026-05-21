Окончил военную кафедру: отсрочка на аспирантуру не исчезнет

На военной кафедре учатся студенты украинских вузов. После окончания военной кафедры отсрочка, полученная студентами после начала обучения в вузе, остается в силе. Она сохраняется даже после поступления в аспирантуру.

Обучение на военной кафедре

Часть студентов во время учебы в высшем учебном заведении может пройти специальный курс военной подготовки . Этот курс называют военной кафедрой.

Обучение на военной кафедре предполагает получение воинского звания . Выпускники военной кафедры становятся офицерами запаса.

К юристам обратился гражданин, проходящий обучение на военной кафедре. Мужчина поинтересовался, сможет ли он продолжить дальнейшее обучение , например, в аспирантуре, сохранив отсрочку.

Статус и отсрочка после военной кафедры

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что военная кафедра не влияет на дальнейшее обучение студента . Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "За время обучения на аспирантуре Вы будете иметь право на отсрочку, несмотря на окончание военной кафедры".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян в комментарии объяснил, почему окончание военной кафедры не влияет на отсрочку. Айвазян отметил: "Отсрочка сохранится, поскольку после окончания военной кафедры Вы, как и по состоянию на данный момент, останетесь в статусе военнообязанного".

Таким образом, студент, окончивший обучение на военной кафедре, и дальше имеет отсрочку . Которая не исчезает даже после того, как он поступит в аспирантуру.

Гражданин, окончивший обучение на военной кафедре, может выезжать за границу. Это возможно до достижения 23-летнего возраста. Даже статус "военнообязанный" ему здесь не помешает.

Граждане, обучающиеся на военной кафедре, после завершения обучения получают статус "военнообязанный". Это происходит даже в том случае, когда выпускник военной кафедры не достиг 25-летнего возраста.