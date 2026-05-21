Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Закінчив військову кафедру: відстрочка на аспірантуру не зникне

Закінчив військову кафедру: відстрочка на аспірантуру не зникне

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 15:25
Закінчив військову кафедру: відстрочка на аспірантуру не зникне
Навчання на військовій кафедрі. Фото: УжНУ

На військовій кафедрі навчаються студенти українських вишів. Після закінчення військової кафедри відстрочка, яку студенти отримали після початку навчання у виші, залишається чинною. Вона зберігається навіть після вступу до аспірантури.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навчання на військовій кафедрі

Частина студентів під час навчання у вищому навчальному закладі може пройти спеціальний курс військової підготовки. Цей курс називають військовою кафедрою.

Навчання на військовій кафедрі передбачає отримання військового звання. Випускники військової кафедри стають офіцерами запасу.

До юристів звернувся громадянин, який проходить навчання на військовій кафедрі. Чоловік поцікавився, чи зможе він продовжити подальше навчання, наприклад, в аспірантурі, зберігши відстрочку.

Читайте також:

Статус і відстрочка після військової кафедри

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що військова кафедра не впливає на подальше навчання студента. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "За час навчання на аспірантурі Ви матимете право на відстрочку, незважаючи на закінчення воєнної кафедри".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян у коментарі пояснив, чому закінчення військової кафедри не впливає на відстрочку. Айвазян зазначив: "Відстрочка збережеться, оскільки після закінчення військової кафедри Ви, як і станом на зараз, залишитесь у статусі військовозобов'язаного".

Таким чином, студент, який закінчив навчання на військовій кафедрі, і надалі має відстрочку. Яка не зникає навіть після того, як він вступить до аспірантури.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право студент на виїзд за кордон після військової кафедри.

Громадянин, який закінчив навчання на військовій кафедрі, може виїжджати за кордон. Це можливо до досягнення 23-річного віку. Навіть статус "військовозобов’язаний" йому тут не стане не заваді.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який статус надається громадянину після закінчення військової кафедри.

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.

студенти Аспірант військова кафедра
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації