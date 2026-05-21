Закінчив військову кафедру: відстрочка на аспірантуру не зникне

На військовій кафедрі навчаються студенти українських вишів. Після закінчення військової кафедри відстрочка, яку студенти отримали після початку навчання у виші, залишається чинною. Вона зберігається навіть після вступу до аспірантури.

Навчання на військовій кафедрі

Частина студентів під час навчання у вищому навчальному закладі може пройти спеціальний курс військової підготовки. Цей курс називають військовою кафедрою.

Навчання на військовій кафедрі передбачає отримання військового звання. Випускники військової кафедри стають офіцерами запасу.

До юристів звернувся громадянин, який проходить навчання на військовій кафедрі. Чоловік поцікавився, чи зможе він продовжити подальше навчання, наприклад, в аспірантурі, зберігши відстрочку.

Статус і відстрочка після військової кафедри

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що військова кафедра не впливає на подальше навчання студента. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "За час навчання на аспірантурі Ви матимете право на відстрочку, незважаючи на закінчення воєнної кафедри".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян у коментарі пояснив, чому закінчення військової кафедри не впливає на відстрочку. Айвазян зазначив: "Відстрочка збережеться, оскільки після закінчення військової кафедри Ви, як і станом на зараз, залишитесь у статусі військовозобов'язаного".

Таким чином, студент, який закінчив навчання на військовій кафедрі, і надалі має відстрочку. Яка не зникає навіть після того, як він вступить до аспірантури.

Громадянин, який закінчив навчання на військовій кафедрі, може виїжджати за кордон. Це можливо до досягнення 23-річного віку. Навіть статус "військовозобов’язаний" йому тут не стане не заваді.

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.