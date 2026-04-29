Операция на сердце: ВВК лучше пройти не до, а после операции

Если гражданин нуждается в хирургическом вмешательстве, его могут признать временно непригодным к военной службе. Военно-врачебную комиссию в такой ситуации следует проходить после операции. В таком случае гражданину должны предоставить отсрочку на время реабилитации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в мирное время и на войне

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов процесса воинского учета в мирное время. Во время действия военного положениявоенно-врачебная комиссия нужна для проведения эффективной мобилизации.

В некоторых случаях гражданин по итогам ВВК может получить временную непригодность. Это, в частности, возможно в ситуации, когда военнообязанный перенес серьезное заболевание или хирургическую операцию.

К юристам обратился гражданин, которому должны сделать операцию на сердце. Мужчина поинтересовался, признают ли его временно непригодным после операции и когда лучше проходить военно-врачебную комиссию.

Читайте также:

На ВВК надо идти после операции

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что все правовые основания для предоставления такого статуса гражданину есть. Юрист Владислав Дерий пояснил: "Операция на сердце является серьезным основанием для этого".

Дерий подчеркнул, что нужно иметь направление на операцию. Юрист пояснил: "Если у Вас есть направление на плановое или срочное хирургическое вмешательство и соответствующие выводы врачей, Военно-врачебная комиссия обязана признать Вас временно непригодным".

Впрочем, добавил Владислав Дерий, с военно-врачебной комиссией ситуация неоднозначна. Юрист подчеркнул: "Больше шансов на отсрочку, если Вы пройдете ВВК после проведения операции, ведь в таком случае Вам в обязательном порядке дадут отсрочку на срок реабилитации".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли получить временную непригодность без военно-врачебной комиссии.

Статус "временно непригодный" гражданин может получить только после военно-врачебной комиссии. Бывший ограниченно годный не может автоматически стать временно непригодным.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда военнообязанному предоставляется временная непригодность.

Если военнообязанный гражданин перенес хирургическую операцию, он может получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется на определенный период, после чего гражданину нужно будет пройти военно-врачебную комиссию.