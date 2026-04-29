Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Операция на сердце: ВВК лучше пройти не до, а после операции

Операция на сердце: ВВК лучше пройти не до, а после операции

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 15:25
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Если гражданин нуждается в хирургическом вмешательстве, его могут признать временно непригодным к военной службе. Военно-врачебную комиссию в такой ситуации следует проходить после операции. В таком случае гражданину должны предоставить отсрочку на время реабилитации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в мирное время и на войне

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов процесса воинского учета в мирное время. Во время действия военного положениявоенно-врачебная комиссия нужна для проведения эффективной мобилизации.

В некоторых случаях гражданин по итогам ВВК может получить временную непригодность. Это, в частности, возможно в ситуации, когда военнообязанный перенес серьезное заболевание или хирургическую операцию.

К юристам обратился гражданин, которому должны сделать операцию на сердце. Мужчина поинтересовался, признают ли его временно непригодным после операции и когда лучше проходить военно-врачебную комиссию.

Читайте также:

На ВВК надо идти после операции

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что все правовые основания для предоставления такого статуса гражданину есть. Юрист Владислав Дерий пояснил: "Операция на сердце является серьезным основанием для этого".

Дерий подчеркнул, что нужно иметь направление на операцию. Юрист пояснил: "Если у Вас есть направление на плановое или срочное хирургическое вмешательство и соответствующие выводы врачей, Военно-врачебная комиссия обязана признать Вас временно непригодным".

Впрочем, добавил Владислав Дерий, с военно-врачебной комиссией ситуация неоднозначна. Юрист подчеркнул: "Больше шансов на отсрочку, если Вы пройдете ВВК после проведения операции, ведь в таком случае Вам в обязательном порядке дадут отсрочку на срок реабилитации".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли получить временную непригодность без военно-врачебной комиссии.

Статус "временно непригодный" гражданин может получить только после военно-врачебной комиссии. Бывший ограниченно годный не может автоматически стать временно непригодным.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда военнообязанному предоставляется временная непригодность.

Если военнообязанный гражданин перенес хирургическую операцию, он может получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется на определенный период, после чего гражданину нужно будет пройти военно-врачебную комиссию.

операция ВВК временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации